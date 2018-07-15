宝成铁路部分区间连续发生山体塌方 15趟列车停运

原标题：宝成铁路因水害导致15趟列车停运 受灾区段清理塌方体5000立方米

新华社西安7月15日电（记者 梁爱平）记者15日从西安铁路部门获悉，受水害影响，该系统15趟列车停运；宝成铁路王家沱至乐素河间山体崩塌抢险工作仍在紧张进行。截至7月15日10时，已清理5000立方米塌方体。

受持续强降雨影响，7月12日晚至13日早上7时，宝成铁路陕西略阳县王家沱至乐素河区间连续发生山体塌方灾害，塌方体总量约75000立方米，将白雀寺隧道口掩埋，约100余米铁路线被土石覆盖。

中国铁路西安局集团有限公司组织了上千名工人和大型机械展开抢修，但由于事故发生点山体不稳定，不断发生小型垮塌和落石，导致抢险救援工作异常艰难。抢险人员在处理垮塌山坡时发现，一片大约3000立方米的山体已经松动，随时有滑落可能。为保证现场人员和宝成铁路路基安全，现场抢险指挥部在7月13日18时40分、19时30分、20时4分和7月14日19时30对垮塌山体进行了四次爆破。截至15日10时，清理5000立方米塌体，修建上山通道100米，现场正在进行清理山体不稳定坡面，并调运7000余平方米主动防护网和100平方米被动防护网进行防护，为山体下方塌体清理顺利进行创造条件。

受水害影响，15趟列车停运。其中包括：7月15日，西安至昆明K165/6次、呼和浩特至成都K195/6次、太原至成都1485/6次、佳木斯至成都K545/6次、成都至北京西T8次、成都至上海K292/1次、成都至扬州K246/5次、北京西至成都K1363/4次。

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铁路部门提示：12306网站购票后未换取纸质车票的，收到12306发送停运短信的旅客可在30日内（含收到停运短信当日）通过12306.cn网站办理退票，退票时不收取退票费；已换取纸质车票的旅客，可到任意车站退票窗口30日内持车票（含收到停运短信当日）办理退票。

责任编辑：张义凌