原标题：泰国普吉翻船事故最后一具遇难者遗体被打捞出水
中泰联合深潜打捞队经过连续9天的潜水打捞作业（3名泰国水警潜水员和来自新西兰、英国、葡萄牙、澳大利亚等国的5名潜水志愿者多次加入），终于在7月15日18时35分成功将被沉船压困的失联者遗体完整打捞出水。经过对失联者遇难前照片和遗体外观特征及衣着比对，可以认定为此次游船倾覆事故最后一名失联者，待最后履行医学鉴定和家属确认手续。
点击进入专题：泰国游船翻覆致47名中国人遇难
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 秦城监狱这只大老虎要坐牢到93岁
- 【 军事 】 出鞘：中国不能失去伊朗石油的战略原...
- 【 财经 】 房产税的到来可能比预想的还要早！
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 特斯拉来华背后居然暗藏着这样一个大...
- 【 教育 】 大学期末考延迟到开学！网友笑而不语
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有