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泰国普吉翻船事故最后一具遇难者遗体被打捞出水

泰国普吉翻船事故最后一具遇难者遗体被打捞出水
2018年07月15日 19:54 人民日报
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　　原标题：泰国普吉翻船事故最后一具遇难者遗体被打捞出水

中泰联合深潜打捞队经过连续9天的潜水打捞作业（3名泰国水警潜水员和来自新西兰、英国、葡萄牙、澳大利亚等国的5名潜水志愿者多次加入），终于在7月15日18时35分成功将被沉船压困的失联者遗体完整打捞出水。经过对失联者遇难前照片和遗体外观特征及衣着比对，可以认定为此次游船倾覆事故最后一名失联者，待最后履行医学鉴定和家属确认手续。

 

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泰国游船翻覆致47名中国人遇难

责任编辑：张义凌

翻船事故失联
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