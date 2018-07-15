百余名台湾大学生在合肥纪念台湾首任巡抚刘铭传

原标题：台湾青年学子在安徽合肥纪念刘铭传

中新社合肥7月15日电 (赵强 王宇靖)2018年台胞青年千人夏令营北京分营、安徽分营共同纪念台湾首任巡抚刘铭传主题活动15日在合肥市肥西县刘铭传墓园举行，来自铭传大学、东吴大学、台北大学等台湾院校的百余名台湾大学生参加。

刘铭传，安徽合肥人，是清朝末期淮军重要将领，洋务派骨干，台湾首任巡抚，为推进台湾近代化的奠基人。

北京市台联副会长陈子云表示，今天在这里共同纪念刘铭传，既是缅怀他的历史功绩和爱国、创新、自强的民族情怀，更是期望两岸青年能够铭记历史，共担民族大义。“两岸是休戚与共的命运共同体，在两岸同胞的共同努力下，两岸全方位、多领域、多层次的交流局面日益巩固，两岸同胞彼此的了解日益加深。”

“生长在宝岛台湾的我们，对于刘铭传一点都不陌生。”安徽分营领队陈韵竹说，刘铭传在台湾担任巡抚的6年时间，大刀阔斧改革，政绩遍及台湾的交通、电力、军事、教育各层面。刘铭传为台湾贡献良多，也希望台湾青年效法刘铭传精神，把台湾的优良素养、顶尖的产业优势展现出来，在中华民族伟大复兴的进程中，贡献自己的所学所长。

来自东吴大学的学生曾俊谚告诉记者，之前他是通过课本知道刘铭传的，而这次行程让他感受到两岸一家亲，台湾青年可以多来大陆发展。

当日，学生们不畏烈日，在刘铭传墓园默哀并敬献花篮，向这位曾抗法保台的台湾首任巡抚表达敬意。

2018年台胞青年千人夏令营安徽分营活动以“龙脉相传·青春中华”为主题。自2004年首届全国台联台胞青年千人夏令营安徽分营举办以来，至今已是第十五届，来自台湾数十所高校的700多名台胞青年先后参加了安徽分营的活动。(完)