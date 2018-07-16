泥石流致川藏公路318国道西藏仁布段交通中断(图)

原标题：泥石流致川藏公路318国道西藏仁布段交通中断
图为泥石流灾害现场。 仁布县公安局供图
中新网拉萨7月16日电 （何蓬磊 赵延）记者从西藏日喀则市仁布县公安局获悉，15日18时许，仁布县境内出现大范围强降雨，强降雨导致川藏公路318国道仁布县辖区4793KM+200M处近2公里的道路发生多处泥石流、塌方。截至记者发稿，道路仍在抢通中。
连日来，西藏多地持续降雨，导致川藏公路318国道西藏境内多路段发生大面积泥石流、塌方等地质灾害，导致车辆、人员不同程度滞留。据悉，此次泥石流导致8辆车、30余人被困。
据在救援现场的仁布县公安局副局长旦增介绍，灾害发生后仁布县公安民警迅速行动，联合仁布县路政、交通局、医院等多部门投入抢险救援第一线，于当晚23时许将30余名被困人员全部安全救出，并妥善安置。被困车辆也在紧张救援中。
目前，川藏公路318国道仁布县辖区现已实行双向交通管制，无法通行，道路抢通工作正在紧张有序地进行。（完）
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