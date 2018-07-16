原标题：台湾缺水怎么办？赖清德：水库加高3米 要记得关水

赖清德（图片来自台媒）

海外网7月16日电 台湾行政机构负责人赖清德15日表示，台湾从过去到现在，还没有一天所发的电是不够用的，只是剩的够不够多而已。除了缺电问题，在企业五缺的缺水部分，赖清德称今年大概是台湾一二十年来相对严重干旱的一年，但并没有看到用水车去载水的问题。

据台媒报道，赖清德表示，去年台湾的二期稻作、今年的一期稻作都正常供灌，没有休耕，是因为这几年来的水利建设已有成果。

赖清德说，台当局主要是以开源、节流、调度及备援4大方向推动水利建设。以台南为例，台南水资源相对不足，开源方面，将曾文水库加高3米，大概可以增加5500万吨的水；此外，台南也是全国再生水使用的先驱计划城市，把污水下水道的水收集后净化再利用。

节流方面，赖清德说，跟嘉南农田水利会合作用掌水工管理农田的灌溉用水，田间巡视灌溉的情况，水够了就把它关掉，让下游的农田可以使用，这样一年可以减少9000万吨的用水，大概等于一座南化水库。

对于外界对缺电的疑虑，赖清德说，明年开始从北到南，包括林口电厂、桃园大潭电厂、苗栗的通霄电厂及高雄大林电厂都陆续并联后，明年有把握备转容量率可以达到10%，备用容量率可以达到15%，达到社会的要求。

然而现实和岛内舆论却似乎并不买账。据台湾《中国时报》报道，从4月起，包括花莲、高雄、苗栗、台北和新北等地皆频发跳电和停电事故，其中苗栗通霄电厂5月30日发生的输电线路跳脱故障，致使苗栗及台中约7万多户停电。有数据统计，仅五月份，台北和新北地区就跳电了11次 。对此，台湾资深媒体人黄创夏在脸书上贴文反讽，“台湾没有缺电问题，只是剩不够多；青年没有低薪问题，只是钱不够用；劳工没有爆肝（熬夜）问题，只是功德太少；房价没有太高问题，只是你买不起；社会没有治安问题，只是零星个案；‘院长’没有智商问题，只是脑子太小。”（海外网 孙蒙）

责任编辑：张迪