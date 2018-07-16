俄媒:歼-31或为下代舰载机 但国产发动机是前题

原标题：俄媒：FC31或为下代舰载机 但国产发动机是前题

[环球网军事7月16日报道]据俄罗斯军事观察网7月9日发布的文章称，70%以上的地球表面被海洋覆盖：制海权的重要性有时不逊于制陆权。目前，俄罗斯海军实力稳居世界第二，但这主要是通过核三位一体的海洋部分实现的，具体体现在战略核潜艇方面。尽管俄罗斯海军也在发展，但与中国海军的壮大无法相比。只要看看中国人已经拥有的两艘航母就足够了（尽管第二艘还在测试中）。

航母在现代海战中的地位是不容辩驳的。事实上，海军的战术力量就是围绕航母和多功能登陆舰建立的。在大规模非核战争中，不管多么先进的护卫舰和驱逐舰都以执行防御任务为主。如果没有空中掩护，它们终究还是敌军飞机的好靶子。

文章认为，中国人很清楚这一点，当然他们也没忘了建造携带新型导弹的驱逐舰和护卫舰。这里要强调一点：既不能高估、也不能低估中国海军。辽宁舰就是最好的例子。它是少数非美国所有的航母之一，也是功能最矛盾的军舰之一。这艘已建成的航母没有弹射器，携带的飞行器相对较少。第二艘航母完全由中国自主研制，但本质上不过是对“瓦良格”号的发展，继承了它的所有优缺点。

中国的两艘航母都尚无舰载机最佳方案，它们歼-15为主力机群。即使与自己的“陆基战友”相比，这也是一种很大的飞机。《南华早报》前不久报道称，中国正在研制新型舰载机以代替歼-15。

文章猜测称，更可能的选择似乎是歼-31。此前有报道称，歼-31将使用俄罗斯RD-93型发动机。RD-93的加力推力约为9000千克力，无论如何算不上第五代发动机。也就是说，中国人必须先制造出自己的“超级发动机”，然后才谈得上量产歼-31和舰载版的出现。

责任编辑：张迪