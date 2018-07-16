江苏一工业园被曝偷埋化工废料:挖出数吨刺鼻黑土

原标题：江苏金坛一工业园被曝偷埋化工废料续：现场挖出数吨刺鼻黑土

被举报掩埋化工废料的地块已于7月15日开挖。 本组图片均为 澎湃新闻记者 廖文君 摄

针对澎湃新闻（www.thepaper.cn）7月14日独家报道“江苏金坛水北工业园被曝地下掩埋化工废料”事件，7月15日，常州市金坛区成立环保、公安等部门组成的联合调查组，并邀请第三方检测机构进场，对疑似污染地块进行取样分析。

澎湃新闻记者在现场注意到，上述地块有两处开挖点发现疑似黑色污染物，重约数吨。经初步检测，其中一处的挥发性有机物出现“爆表”，PPM（体积浓度）数值超过5000。据现场检测人员称，PPM数值超过0，即说明土壤中存在污染物。

第三方检测机构工作人员对疑似掩埋化工废料处进行取样。

金坛居民杨宇驰实名举报称，几年前，一家曾位于江苏昆山的农药企业——江苏绿利来股份有限公司，将化工废料运到金坛掩埋，据称“掩埋量达几千吨”。7月14日，澎湃新闻刊发报道，引发广泛关注。

据金坛区政府新闻办通报称，7月14日下午，金坛区委、区政府主要领导赶赴现场察看，了解案件调查情况。区政府主要领导召集多部门召开专题会议。会议提了以下要求：

一是区委区政府成立联合调查组，查清事实真相；二是依据第三方检测结果，依法依规处置到位，如涉及危废填埋，立即启动行刑（行政、刑事）衔接，严肃查处，绝不姑息；三是过程公开，邀请举报人、媒体参与监督；四是稳妥有序做好后续处置工作，有关情况第一时间向社会公布。

图2—3：在深约1.5米的位置，有两处开挖点发现疑似污染物，挖至3米深仍有黑土泛起，并伴有阵阵刺鼻气味。

15日，金坛环保局安排挖掘机，开挖举报人杨宇驰指认的涉事地块。澎湃新闻记者在现场看到，在深约1.5米左右的位置，有两处开挖点发现有疑似污染物，挖至3米深时仍有黑土泛起。

随着黑土的挖出，一阵阵刺鼻的气味弥漫开来，记者突感不适，皮肤有些许瘙痒。现场第三方检测人员手持仪器，靠近该地块瞬间“报警”，最终出现“爆表”，PPM值达到5000。

哪怕是在空旷地带，检测仪器已“报警”，挥发性有机物体积浓度已达到87.2。

“说明土壤含有污染物，具体是什么物质，是否有危废，还有待检测结果进行确认。”现场一名工作人员表示。

根据举报人杨宇驰带当地环保局划定的掩埋范围，疑似污染地块呈长方形，贯穿一家印染厂的东北侧厂房，长约50米。为此，环保部门还邀请第三方机构，在厂房内打洞，开展土壤调查。截至记者发稿止，当天共钻了6个洞，尚未发现厂房内有被污染的土壤。

据金坛区环保局吴寅称，经过开挖初步判断，地下确实有“掩埋物”。是否属于危废，仍需第三方检测机构的确认，不过检测报告还要数天才能出来。基于此，当地环保监测站已取样，做快速检测，以便明确调查方向。

“下一步将进一步核查掩埋的精确位置，再估算出填埋量。”吴寅说。

责任编辑：桂强