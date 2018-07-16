于学利被提名为辽宁锦州市长候选人(图/简历)

原标题：中共辽宁省委组织部公告（2018年第18号）

根据《中共中央关于印发〈党政领导干部选拔任用工作条例〉的通知》（中发〔2014〕3号）精神，现将拟任领导职务人选公示如下（按姓氏笔画排序）：

本公告发布后，社会各界人士对以上人选如有不同意见，请在2018年7月20日前以电话、信函、亲访、网上举报等方式向省委组织部反映。反映问题要实事求是，电话、信函和网上举报应署真实姓名。信访的有效时间以发信时的当地邮戳为准。

联系电话：024-12380（1）

举报网站：www.ln12380.gov.cn

通信地址：中共辽宁省委组织部干部监督信息管理处（沈阳市和平区和平南大街45号 邮政编码：110822）

于海，男，汉族，1967年5月生，1988年7月参加工作，1999年2月加入中国共产党，在职研究生学历，博士学位，现任本溪市人民政府副市长，拟任辽宁省健康产业集团有限公司党委委员、常委、书记、董事长。

于学利，男，汉族，1963年4月生，1981年10月参加工作，1985年3月加入中国共产党，在职大学学历，现任中共锦州市委常委、市纪委书记、市监委主任，拟任中共锦州市委副书记，并提名为锦州市人民政府市长候选人。

王志强，男，汉族，1962年2月生，1986年8月参加工作，1985年11月加入中国共产党，大学学历，学士学位，现任辽宁省纪委第十二纪检监察室副主任（正处级），拟任辽宁省纪委第十二纪检监察室主任（副厅级）。

王政准，男，汉族，1963年8月生，1984年8月参加工作，1988年6月加入中国共产党，中央党校大学学历，现任铁岭市人民政府副市长，拟任中共铁岭市委委员、常委，兼任中共开原市委书记。

王福亮，男，汉族，1964年8月生，1988年7月参加工作，1988年7月加入中国共产党，在职大学学历，正高级工程师，现任辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司党委副书记、董事、副总经理，拟任辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司副董事长、总经理。

责任编辑：张申