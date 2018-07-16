受降雨影响 北京38条线路甩站绕行

原标题：受降雨影响，38条线路甩站绕行

据北京公交集团消息，受此次降雨天气影响，截止到10时，公交集团共有38条线路采取调度措施（在册线路11条，村村通27条），其中停驶措施 25条，绕行甩站措施13条：

一、停驶线路25条：

1、H33路（于家园-西台子），因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

2、H13路（于家园-西道-琉璃庙），因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

3、H11路（于家园-汤河口），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

4、H29路（于家园-石洞子），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

5、H30路（于家园-郑栅子），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

6、H32路（于家园-小梁前），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

7、H43路（于家园-缸房沟），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

8、H18路（于家园-汤河口），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

9、城际丰宁路（丰宁-地铁望京西站），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

10、H04路（汤河口-郑栅子），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

11、H16路（汤河口-孙栅子），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

12、H15路（汤河口-石洞子），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

13、H74路（汤河口-龙泉峪），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

14、H28路（汤河口-小龙潭），因怀柔山区京加路下雨封路，采取停驶措施，双向停驶；

15、H51路（于家园-延庆南菜园总站），因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

16、H14路（于家园-杏树台），因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

17、H21路（于家园-西水峪），因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

18、H23路（于家园-铁矿峪 ），因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

19、H24路（于家园-兴隆城），因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

20、慕田峪长城路（东直门外-慕田峪长城），因慕田峪景区下雨停发，采取停驶措施，双向停驶；

21、H02路（于家园-于家园）因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

22、H39路（于家园-神堂峪）因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

23、H49路（于家园-怀柔莲花池）因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

24、H38路（于家园-峪口）因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

25、H22路（于家园-吉寺）因怀柔山区下雨，采取停驶措施，双向停驶；

二、绕行甩站线路13条：

1、H45路（汤河口-三道窝铺-上台子），因怀柔山区下雨，采取绕行甩站措施，双向甩二道窝铺至三道窝铺共2站；

2、H26路（汤河口-七道梁），因怀柔山区下雨，采取绕行甩站措施，双向甩下窝铺至北干沟共3站；

3、专95 （地铁沙河站-于善街西口），因沙河亿旺商场门前出现大坑，采取甩站措施，沙河至于善街西口方向甩于善街东口、丰善东路2站；

4、693路（育新小区-阜永路口西），因育新北口积水，采取甩站措施，育新发出：单向甩育新小区-西三旗桥东，4站；

5、393路（育新小区-西苑枢纽站），因育新北口积水，采取甩站措施，育新发出：单向甩育新小区-西三旗桥东，4站；

6、544路（地铁西二旗-北安河公交场站），因西二旗积水，采取区间措施，北安河公交场站发唐家岭北路东口区间；

7、320路（北京西站-地铁西二旗站），因西二旗积水，采取甩站措施，西站发甩西二旗1站；

8、509路（地铁西二旗站-中央党校北门），因西二旗积水，采取区间措施，中央党校北门发马连洼区间；

9、521路（地铁上地站-生命科学园西站），因西二旗积水，采取区间措施，生命科学园发京包路北站区间；

10、447路（地铁上地站-西玉河公交场站），因上地南路积水，采取甩站措施，双向甩上地南路、上地西里2站；

11、563路（西直门-香山东门），因厢红旗积水，采取甩站措施，西直门发出甩厢红旗-正蓝旗6站；

12、331路（新街口豁口-香山），因厢红旗积水，采取甩站措施，西直门发出甩厢红旗-正蓝旗6站；

13、963路（龙泉驾校-地铁西二旗站），因，采取区间措施，发龙泉驾校-颐和山庄南口区间，发地铁西二旗-后厂村路区间，甩颐和山庄-春晖园共4 站（北青报记者 刘珜）

责任编辑：桂强