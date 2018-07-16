原标题：上半年社会消费品零售总额180018亿元 同比增9.4%

资料图：山西太原，民众正在超市选购蔬菜。 中新社记者 张云 摄

中新网7月16日电 据国家统计局网站消息，国家统计局今日公布的数据显示：2018年1-6月份，社会消费品零售总额180018亿元，同比增长9.4%。全国网上零售额40810亿元，同比增长30.1%。

2018年6月份，社会消费品零售总额30842亿元，同比名义增长9.0%（扣除价格因素实际增长7.0%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额12448亿元，增长6.5%。

2018年1-6月份，社会消费品零售总额180018亿元，同比增长9.4%。其中，限额以上单位消费品零售额69938亿元，增长7.5%。

按经营单位所在地分，6月份，城镇消费品零售额26375亿元，同比增长8.8%；乡村消费品零售额4467亿元，增长10.4%。1-6月份，城镇消费品零售额154091亿元，同比增长9.2%；乡村消费品零售额25927亿元，增长10.5%。

按消费类型分，6月份，餐饮收入3401亿元，同比增长10.1%；商品零售27441亿元，增长8.9%。1-6月份，餐饮收入19457亿元，同比增长9.9%；商品零售160561亿元，增长9.3%。

在商品零售中，6月份，限额以上单位商品零售11671亿元，同比增长6.4%。1-6月份，限额以上单位商品零售65538亿元，同比增长7.6%。

2018年1-6月份，全国网上零售额40810亿元，同比增长30.1%。其中，实物商品网上零售额31277亿元，增长29.8%，占社会消费品零售总额的比重为17.4%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长42.3%、24.1%和30.7%。

2018年1-6月份，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长7.4%、4.6%、9.5%和6.2%。

责任编辑：张迪