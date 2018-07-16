原标题：岛内民调：台湾民众对蓝绿政党表现均感到不满
中国台湾网7月16日讯 据台湾《中国时报》报道，民进党上台，两岸关系停滞，台湾民意基金会昨（15日）公布民调显示，仅有10.1%认为民进党比国民党有能力处理两岸关系，有57.8%认为国民党比民进党有能力处理两岸关系，两党在这方面差约48个百分点，两岸关系明显是民进党的弱点，也是痛脚！
蔡英文昨天在民进党全代会上表示，民进党大幅改善台湾的经济问题但却遭民调打脸。台湾民意基金会事长游盈隆表示，以两党做比较，40.1%认为国民党较有能力促进台湾经济发展，仅17.6%认为民进党较有能力。
若进一步看，民调交叉分析显示，在处理两岸关系、促进经济发展两大议题上，不分性别、年龄、省籍族群、教育程度、职业背景、地理区域，均认为国民党比民进党较有能力处理，出现一面倒否定民进党、肯定国民党的现象。
另外，民调询问，台湾哪一个政党“具有执政能力”？还是两党都一样？结果显示，35.2%认为国民党比较有执政能力，22%认为是民进党，10.7%认为两党一样有执政能力，23.5%则认为两党一样没有能力。
但同份问卷亦显示，民众对蓝绿政党表现仍然感到不满，高达近5成民众自认为中性或独立选民比蓝绿势力合计45.9%还多，达到“空前最高”；同份民调并显示，有高达57%的人认为台湾需要强大的第三势力出现。
游盈隆表示，这对岛内的执政党不免尴尬，但更重要的是，当台湾多数人对民进党执政能力失去信心，甚至认为不如国民党，对民进党是很大伤害。他说，初步证实当前台湾社会正渴望一个可取代两大党的强大第三势力，也反映台湾绝大多数的人对国民党及民进党的不满、失望与厌烦，进而期待新的强大第三势力，但又有无可奈何的心情。（中国台湾网 卢佳静）
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