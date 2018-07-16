外媒称中欧峰会将成世界稳定之锚:把言语付诸行动

原标题：境外媒体称中欧峰会将成世界稳定之锚：把言语付诸行动

参考消息网7月16日报道 境外媒体称，一位欧盟议员7月15日在计划举行的中欧峰会前一天表示，随着美国总统特朗普继续动摇世界秩序，布鲁塞尔和北京需要“共担责任”营造稳定局面。

据德新社7月15日报道，欧洲议会对华事务负责人乔·莱嫩说：“中国和欧盟必须成为新世界秩序的稳定之锚。”

莱嫩说：“美国总统特朗普对世贸组织、联合国、欧盟，以及巴黎气候协定和伊朗核协议等多边机构和协议的攻击造成了全球的不安全和混乱。”

作为回应，欧盟和中国必须在峰会联合公告中就巴黎气候协定的执行传递强有力的信号。中国还应利用7月16日在北京举行的高层领导人会议的机会，推动与欧盟的投资协议。

报道称，欧盟委员会主席容克将出席峰会。

另据香港《南华早报》网站7月15日刊登题为《欧洲与中国在峰会上有机会把言语付诸行动》一文。作者为欧盟驻华大使史伟。文章摘编如下：

在地缘政治存在不确定性的时候，7月16日在北京举行的第二十次欧盟中国领导人会晤将是一个契机，能够表明我们的合作不仅对欧洲和中国重要，对其他国家也很重要。我们必须支持和巩固开放的、建立在规则基础上的全球治理体系，这是经济繁荣和可持续全球化的基础。此外，我们还要在气候变化、外交政策和欧亚互联互通等问题上取得进展。

对于未来在双边全面战略伙伴关系框架下的合作方向上，我们有一些明确的期待。

贸易和投资环境的不断变化对中国来说是一个好时机，它可以借此展现公开作出的承诺，采取具体措施来开放市场，并为欧洲企业建立公平的竞争环境。

这次峰会为欧盟和中国提供了一个契机，可以证明我们共同支持世贸组织成为基于规则的多边贸易体系的核心，并将言语转化为行动，弥合与未来全球经济新规则之间的差距，从而让世贸组织可以迎接新的挑战。

表明我们双边关系非常牢固的一个迹象是，欧盟和中国传统上的经贸合作正不断向新领域拓展：能源合作、循环经济与海洋治理、签证便利化、打击非法移民、在发展和人道主义援助方面的合作、反恐和网络安全等。

我们还希望在外交和安全政策领域取得更多进展，从共同的愿望发展为具体并有针对性的合作。中国的建设性参与帮助我们坚定了全面并有效履行伊朗核协议的承诺。同样，欧盟和中国必须支持朝鲜半岛全面无核化、朝韩关系的积极发展以及朝鲜和美国之间的对话。

最后，在全世界面临前所未有的气候和资源挑战的时候，欧盟和中国正通过采取行动来发挥引领作用，履行它们在巴黎气候协定中的承诺。

资料图片：乔·莱嫩。新华社记者 叶平凡 摄

责任编辑：张迪