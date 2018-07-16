原标题：北京城市河道运行平稳 密云白河洪水已降

北京市防汛办最新消息，16日凌晨，密云区西北部地区出现特大暴雨，部分河道发生洪水，但截止11时，密云白河张家坟水文站流量由1300立方米每秒降至233立方米每秒。城市河道运行平稳。防汛办提醒广大市民减少出行，山区及浅山区注意防范山洪和地质灾害，及时关注天气变化。

截至16日10时，全市平均降雨量36.6毫米，城区平均降雨量41.3毫米，最大降雨密云张家坟310毫米，最大小时雨强密云西白莲峪02时至03时117毫米/小时。

其中，城市河道运行平稳，高碑店闸流量44.1立方米每秒，大红门闸流量70立方米每秒。而此前发布过洪水黄色预警的密云白河张家坟水文站流量也由1300立方米每秒降至233立方米每秒。密云水库水位与昨天相比增加0.15米，蓄水量增加2000万立方米。

北京市防汛办指出，现在北京市正处于暴雨蓝色预警、地质灾害气象风险橙色预警。全市启动防汛Ⅳ级应急响应。

8时5分，北京市市委书记蔡奇在市委值班室指挥调度，针对本次降雨作重要指示：本次降雨总量大，降雨强度大，且目前正值防汛关键期，各级领导干部要深入基层指导降雨应对工作，加强险村险户排查，组织力量处置险情灾情，及时恢复道路交通、水、电设备设施，防止出现事故。加强值班值守，密切关注雨水情，强化会商研判，确保人民群众生命财产安全。

同时，市委党委林克庆要求加强山区土壤含水率监测，防止次生灾害，对有人员转移的地区，情况未稳定前不要返回。据了解，此次降雨，市交通部门备勤1936人，出动抢险300余人次；市消防局119指挥中心共接到汛情类警情45起，共出动消防车45部，官兵315人；市排水集团启动特级响应，共出动大、中、小型抢险单元229组、人巡打捞组174组、设备抢修组42组，累计出动防汛人员3173人，启动70座雨水泵站，累计抽升雨水8.79万立方米。

截止目前，全市共转移群众1730人。密云区转移群众2个乡镇27个村共1042人，关闭35个景区；房山区转移群众214人；怀柔区转移群众407人；门头沟区转移群众67人。

密云区琉辛路k29+000处发生山体塌方，约76方，未出现人员伤亡。密云区黄土板村、捧河岩村各有一处房屋倒塌 （房屋无人居住），暂无人员伤亡报告。

怀柔区京加路、延琉路出现多处塌方，目前正在清理。

怀柔区琉璃庙镇琉冷路电线杆倒毁，导致停电，目前正在抢修。

朝阳区酒仙桥环形铁路403总站积水20公分，刘庄子铁路桥、金安桥、丰裕桥、程庄路积水已排除完毕。截至目前，未接到其他险情、灾情报告。（北青报记者 解丽）

责任编辑：张迪