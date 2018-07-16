港媒：美发动对华贸易战将伤及盟友

原标题：港媒文章：美发动对华贸易战将伤及盟友

参考消息网7月16日报道 香港《南华早报》网站7月14日刊文称，如果一个国家被允许制定规则，或是在相互认可的框架之外采取行动，那么它不可避免地会操纵局势，使之有利于自身。因此，战略上，美国越过世界贸易组织采取的行动威胁到各国经济繁荣所依赖的多边贸易框架。

文章称，美国对中国价值340亿美元的产品单边加征25%的关税，短期内损害全球经济，战略上威胁到众多国家的经济健康。因此，国际货币基金组织总裁拉加德最近向国际经济界发表评论，恰如其分地表达了她应尽的义务。她说：“请允许我们加倍努力，减少贸易壁垒，在不采取特殊措施的前提下解决分歧。”

文章称，所以，认识到单边征收关税不仅仅违背某一个国家的利益，而是违背所有国家的利益，这是非常重要的。最直接的威胁就是扰乱自国际金融危机以来全球正在享有的持续时间最长的经济同步复苏。

文章认为，为避开这些乌云，拉加德发出了明确信号——政府应避免任何形式的保护主义。

文章称，单边关税构成的威胁已在美国市场本身得到反映。仅仅是关税威胁就导致投资者损失了数千亿美元——甚至在开征有害关税之前。

文章称，以为美国对中国征收关税的不良后果只会影响美中两国是错误的认识。当今全球化经济的效率基础是横跨多国的国际价值链，而市场必须国际化才能支持大规模高效生产。

文章称，美国拟议采取的措施对德国造成的威胁就是一个例子。正如英国《金融时报》指出的：“德国公司担心可能蒙受重大连带损失……因为它们在中国的子公司生产并出口到美国的机器和汽车最终可能会像所有中国产品一样受到严重冲击。”

文章称，德国机械制造商协会外贸部门负责人强调，他不断收到担心关税影响的焦急的电话询问。

文章称，然而，比世界经济受到破坏更为严重的是战略威胁。顾名思义，国际贸易是多国的，因此必须制定相互认可的规则。

文章认为，如果一个国家被允许制定规则，或是在相互认可的框架之外采取行动，那么它不可避免地会操纵局势，使之有利于自身。因此，战略上，美国越过世界贸易组织采取的行动威胁到各国经济繁荣所依赖的多边贸易框架。

责任编辑：张迪