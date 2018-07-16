辽宁锦州市长候选人于学利：系全国优秀县委书记

原标题：于学利提名为锦州市长候选人，曾获“全国优秀县委书记”称号
曾于2015年获“全国优秀县委书记”荣誉称号的于学利拟将升任正厅级干部。
7月15日，《辽宁日报》发布了《中共辽宁省委组织部公告（2018年第18号）》。其中，现任锦州市委常委、市纪委书记、市监委主任于学利拟任锦州市委副书记，并提名为锦州市人民政府市长候选人。
据官方简历，现年55岁于学利（1963.4）1981年10月参加工作，1985年3月加入中国共产党，在职大学学历。
于学利曾任辽宁省葫芦岛市发改委副主任，建昌县委常委、副县长，兴城市委常委、副市长、市长、市委书记，葫芦岛市委常委、副市长、政法委书记等职。2017年6月，于学利转任锦州市委常委、市纪委书记，并于今年1月获任锦州市监委主任。
值得一提的是，于学利是全国102名在2015年“七一”前夕被中组部授予“全国优秀县委书记”荣誉称号的基层干部之一。
彼时，时任兴城市委书记的于学利以及鞍山市立山区委书记孙巨先、大连市甘井子区委书记郝方林3人，作为辽宁省的全国优秀县委书记人选获此殊荣。
现年62岁的郝方林（1956.5）于2016年1月当选为大连市政协副主席。据大连市政协官网“政协领导”一栏显示，郝方林已不再担任该职务。
而现年49岁的孙巨先（1969.3）目前担任鞍山市委常委、秘书长职务。
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