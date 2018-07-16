中宣部统一管理版权工作后 首次全国性会议召开

原标题：中宣部统一管理版权工作后，首次全国性版权工作会议召开

7月12日，国家版权局在京召开全国版权执法监管工作会议。 国家版权局微信公众号 图

官方信息显示，在中宣部统一管理新闻出版、版权工作后，第一次全国性的版权工作会议——全国版权执法监管工作会议已于近日召开。

据国家版权局官方微信公众号“国家版权”7月16日消息，7月12日，国家版权局在京召开全国版权执法监管工作会议。会议深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，传达中央领导同志的重要批示，分析研判当前版权执法监管工作面临的新任务新要求，研究部署“剑网2018”专项行动等版权执法监管重点工作，推动版权执法监管工作实现新发展。

中宣部副部长、国家新闻出版署署长、国家版权局局长庄荣文出席会议并讲话。

此次会议对组织开展“剑网2018”专项行动提出五项工作要求。第一抓好重点任务环节。针对目前行业反映多、问题比较严重的新闻转载、短视频、动漫、有声读物和知识分享等领域存在的侵权盗版问题，要突出工作重点，细化工作方案，明确责任措施。第二抓好大要案件查办。要主动巡查，扩大案源，聚焦大案，依法依规加大行政处罚和刑事打击工作力度。第三抓好夯实基层基础。要健全完善指导督办机制、奖励培训机制、执法协作机制、快速反应机制，探索建立版权信用评价机制。第四抓好强化舆论宣传。持续推动社会公众版权意识的提高，加强著作权国际交流合作，利用多双边场合，积极发出中国声音。第五抓好工作责任落实。发挥领导干部表率带头作用，加强统筹领导，加强督促检查和教育培训，营造良好工作氛围。

上述官方微信公众号提到，“这次会议是深化党和国家机构改革、中宣部统一管理新闻出版、版权工作之后召开的第一次全国性的版权工作会议。”

根据今年3月中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》，中央宣传部统一管理新闻出版工作，将国家新闻出版广电总局的新闻出版管理职责划入中央宣传部，中央宣传部对外加挂国家新闻出版署（国家版权局）牌子。

调整后，中央宣传部关于新闻出版管理方面的主要职责是，贯彻落实党的宣传工作方针，拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。

4月16日，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席国家广播电视总局、国家新闻出版署（国家版权局）和国家电影局揭牌仪式并召开座谈会。

黄坤明指出，党中央决定中宣部统一管理新闻出版和电影工作，组建国家广播电视总局，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对宣传思想文化工作的高度重视，体现了加强党对新闻出版、广播电视和电影工作全面领导的必然要求，是推进宣传思想文化领域治理体系和治理能力现代化的重大举措，对于更好推动宣传文化事业繁荣发展、满足人民美好生活需要，更好服务党和国家工作大局，具有重大现实意义和深远历史意义。

5月24日，国务院任免国家工作人员信息，任命中宣部副部长庄荣文兼任国家新闻出版署（国家版权局）署长（局长）。而在此次机构改革前，国家版权局局长一职由中宣部副部长、国家新闻出版广电总局局长、党组书记聂辰席兼任。

责任编辑：桂强