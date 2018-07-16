原标题：台气象部门：双台风最快今晚形成 不排除靠近台湾
中新网7月16日电 据台湾《中时电子报》报道，台湾气象部门表示，目前位于菲律宾东方海面的热带性低气压，于今天晚上至明天白天，通过巴士海峡后，有可能增强为今年第9号台风“山神”。另外，菲律宾东方海面还有一个低压，也有可能于今天下午增强为热带性低气压，于明天增强为台风，是否影响台湾，持续观察中。
台湾气象部门表示，目前位于菲律宾东方海面、距离台湾500公里的热带性低气压，将于今天晚上至明天通过南海、巴士海峡后，有可能增强为今年第9号台风“山神”。
不过，由于台风路径持续往海南岛方向前进，对台湾的影响有限，但会为台湾东部、恒春半岛及南部地区，带来局部较大雨势，台湾气象部门已发布陆上强风特报，台湾东半部、南部地区也要注意长浪。
此外，目前位于菲律宾东方海面至南海，距离台湾1400公里的低气压，则有机会在下午增强为热带性低气压，不排除在今晚到明天增强为台风，由于台风路径往西北走，未来可能向台湾靠近，但实际影响程度还要再观察。
台湾气象部门表示，此两个在菲律宾东方海面的热带性低气压、低气压，有可能形成台风，不过，是一个一个形成，还是会合并成为一台，都须再观察。
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