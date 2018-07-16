兰州原市长栾克军19日受审 被控受贿数额特别巨大

原标题：兰州原市长栾克军将于7月19日受审，被控受贿数额特别巨大
栾克军 资料图
7月16日，甘肃白银中院官方微信公众号发布公告称，该院定于7月19日上午9点在该院一楼大审判法庭公开开庭审理被告人栾克军受贿一案。
栾克军落马前系甘肃省兰州市市委副书记、兰州市市长。2017年11月29日，甘肃省纪委发布消息称，栾克军涉嫌严重违纪，目前正在接受组织审查。
2018年4月13日，最高检发布消息称，栾克军（正厅级）涉嫌受贿罪一案，经甘肃省人民检察院指定管辖，由白银市人民检察院向白银市中级人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人栾克军享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人栾克军，听取了其委托的辩护人意见。白银市人民检察院起诉书指控：被告人栾克军身为国家工作人员，利用职务之便，在项目建设、工程承揽等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。
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