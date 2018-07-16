原标题：不确定性充斥全球！中欧又给世界一个“契机”

参考消息网7月16日报道 当前，不确定性充斥全球。不过，中欧或许将成为世界的“稳定器”。

据媒体报道，第二十次中国-欧盟领导人会晤16日在北京举行。德新社注意到，此次中欧峰会正值华盛顿和北京爆发贸易战之际。欧盟委员会主席容克将出席峰会。

这家德国媒体报道称，欧洲议会对华事务负责人乔·莱嫩表示，随着美国总统特朗普继续动摇世界秩序，布鲁塞尔和北京需要“共担责任”营造稳定局面。德新社还援引莱嫩的话说：“中国和欧盟必须成为新世界秩序的稳定之锚。” 有舆论认为，对于此次峰会，欧洲方面可谓寄予厚望。

在中欧峰会召开前一天，香港《南华早报》网站就刊载欧盟驻华大使史伟的文章称，在地缘政治存在不确定性的时候，此次中欧峰会将是一个契机，能够表明中欧的合作不仅对欧洲和中国重要，对其他国家也很重要。我们必须支持和巩固开放的、建立在规则基础上的全球治理体系，这是经济繁荣和可持续全球化的基础。此外，我们还要在气候变化、外交政策和欧亚互联互通等问题上取得进展。

在史伟看来，这次峰会为欧盟和中国提供了一个契机，可以证明双方共同支持世贸组织成为基于规则的多边贸易体系的核心，并将言语转化为行动，弥合与未来全球经济新规则之间的差距，从而让世贸组织可以迎接新的挑战。

有分析认为，这一次，欧洲方面如此看重中欧峰会在意料之中。

中国国际问题研究院欧洲所学者吴妍对参考消息网称，当前，欧洲方面在多边领域尤其是在自由贸易方面加强与中国合作的意愿不断上升，积极利好的消息亦在不断释放。一方面，一直以来，欧洲方面曾认为，欧美在安全贸易等领域的交互与深度合作关系坚不可摧，但自特朗普上任以来，美国外交政策受国内政治影响较大，威胁欧美关系。而且欧洲方面也意识到，在安全等领域的对美依赖，已形成对其外交、贸易等领域的掣肘，因此，欧洲急需改善“被动挨打”的局面；另一方面，中国是崛起的新兴力量之一，欧洲方面十分看好中国市场，且在现阶段，中欧互惠互利及贸易互补性仍存，加之中欧在维护多边主义和自由贸易领域有所共识，因此，国际影响力不断上升的中国成为当下欧洲可选择的最有实力的多边领域合作伙伴。

有舆论注意到，鉴于中欧在维护多边主义及自由贸易方面的共识加深，此次双方达成实质性成果的可能性极大。

对此，吴妍表示，此前两年，中欧在峰会后都没有发表联合声明，而与以往不同，在此次峰会前，中欧双方在联合声明文本的商谈方面都十分积极，希望最终能共同发表联合声明，向全球释放维护多边主义、自由贸易的积极信号。

媒体注意到，此次峰会前，中国高层刚刚结束了对德国的访问，且取得良好效果。外界认为，此次中国高层访德亦再次证明了中国保持开放、深化开放，开展与欧洲方面互利合作的决心。

路透社就报道称，德国总理默克尔表示，中德两国都致力于多边主义和基于规则的全球贸易秩序。她强调，两国都希望维持世界贸易组织规则体系。

在中欧关系方面，德国一直扮演着欧洲“领头羊”的角色。外界期待，此次峰会，中欧双方能再次给世界一个“契机”。（完）

责任编辑：张迪