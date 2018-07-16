全国政协就二孩政策等进行一次“不多见”的调研

原标题：全国政协就二孩政策等人口问题进行了一次“并不多见”的调研

《人民政协报》7月13日刊发的一篇报道披露，全国政协人口资源环境委员会今年5月至6月进行了一次“并不多见”的以中长期人口变动与经济社会发展为主题的专题调研。

这篇题为《人口三问——全国政协“中长期人口变动与经济社会发展”专题调研综述》的报道称，人口问题始终是全国政协长期以来关注的热点问题，“按照年度协商计划，今年10月下旬将召开以‘中长期人口变动与经济社会发展’为主题的双周协商座谈会。为准备好这次会议，今年5月至6月，全国政协人口资源环境委员会组织委员和部分专家学者、相关政府部门同志，先后赴新疆、北京、广东、山东等省（直辖市、自治区）开展了周密调研。”

报道称，为深入了解我国人口变化新形势，更好地为促进人口与经济社会资源环境协调发展建言献策，全国政协人口资源环境委员会组织了由王培安副主任任组长的“中长期人口变动与经济社会发展”专题调研组，分别于5月10日至14日赴新疆维吾尔自治区，5月22日赴北京市，6月10日至12日赴广东省，6月13日至15日赴山东省开展系列调研活动。全国政协副主席李斌参加部分调研。

报道指出，“围绕一个调研主题先后赴四个省（市、区）开展调研，这在全国政协人资环委组织的调研中并不多见。调研开始前，人资环委邀请国家发改委社会司、国家卫健委计划生育基层指导司、人社部就业促进司、国家统计局就业统计司等政府部门负责同志召开座谈会，介绍各方面相关情况，并邀请辽宁、吉林、黑龙江三省卫生计生部门同志介绍了东北地区最新的人口发展状况。”

“我们此次调研的目的就是深入了解和准确把握新时代人口发展新特点新规律，继而为国家科学研判人口中长期变动趋势、统筹人口与经济社会协同发展作出人民政协的新贡献。”率队调研的全国政协副主席李斌指出，人口问题关系国计民生、事关千家万户，促进人口长期均衡发展，对于我国实现从人口大国到人力资源强国的转变，对于全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、建成社会主义现代化强国，都具有十分重要的意义。

报道援引全国政协人资环委驻会副主任高波的介绍称，本次调研重点关注三个方面的内容：一是关注人口发展中长期趋势及变化特征；二是关注与全面二孩政策相关的经济社会配套政策的实施情况；三是关注人口与经济社会资源环境协调发展关系。

上述三个方面的内容也是当下社会对人口问题最为关注的三个具体问题。

譬如，在二孩政策方面，自2016年全面放开二孩以来，中国的人口增长明显加快，其中二孩出生增长显著。然而，二孩政策还未得到育龄人群的普遍响应，一些家庭生育二孩的意愿不强烈，并非不愿意生，而是“不敢生”和“生不起”。

而这次全国政协调研组通过专题调研了解到，“群众在‘想生’与‘敢生’之间，面临着诸多苦恼和踌躇。”

上述《人民政协报》的报道举例说：“调研组所到的山东省，是生育二孩意愿最旺盛的省份之一，群众对生育政策调整响应积极，2017年总和生育率达到2.1左右，二孩出生占比高达69.4%。政策带来的集中生育效应也并非持续增长，2017年山东的出生人口较之2016年有所回落，在‘愿意生’带来的生育热潮下，群众也有着‘敢不敢生’的思量。

“调研组在山东德州期间，邀请10名育龄妇女代表到座谈会现场发言交流。调研组组长、全国政协人资环委副主任王培安鼓励大家畅所欲言，谈真实想法和实际困难。长期负责计划生育管理工作的他，十分愿意听到基层群众的真实诉求。

“育龄妇女们分别介绍了各自家庭的实际状况和生育愿望，其中3位已经生育了二孩，4位有生育二孩的计划，2位明确表示不再要二孩，专心把一个孩子培养好，还有1位表示‘生完一个再观望观望。’愿意生育二孩的妇女主要出于两方面考虑：一是自己是独生子女，希望自己的孩子将来在生活上能有一个亲兄弟姐妹作为陪伴照应、避免孤独；二是家里老人有多子多孙的传统观念，希望家庭人丁兴旺、和和美美。不愿意生育二孩的两位妇女各有各的苦衷：一是因为家里没有老人帮着带孩子，自身经济条件也请不起价格昂贵的保姆；二是自己的身体状况已经不具备再次成为妈妈的条件。”

报道称，“调研组在德州了解到的情况，在整个山东省和其他省份都同样存在。群众在‘想生’与‘敢生’之间，面临着诸多苦恼和踌躇，还有很多育龄妇女在掂量抉择的过程中，失去了最佳生育年龄，想生却又生不出来了。”

责任编辑：桂强