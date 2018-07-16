原标题：成都警方：雅堂控股集团董事长杨定平已投案自首
中新网7月16日电 成都市公安局天府新区分局16日在官方微博发布通报称，成都雅堂控股集团董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪，于2018年7月15日到成都市公安局天府新区分局投案自首。目前，天府新区分局已依法对杨定平等人采取刑事强制措施。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普想赢对华贸易战？难
- 【 军事 】 出鞘：中国不能失去伊朗石油的战略原...
- 【 财经 】 房产税的到来可能比预想的还要早！
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 斐讯“0元购”捆绑理财 买家数亿资金...
- 【 教育 】 兼职换购实为校园贷 学生充钱还款
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有