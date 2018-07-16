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成都警方：雅堂控股集团董事长杨定平已投案自首

成都警方：雅堂控股集团董事长杨定平已投案自首
2018年07月16日 14:34 中国新闻网
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　　原标题：成都警方：雅堂控股集团董事长杨定平已投案自首

　　中新网7月16日电 成都市公安局天府新区分局16日在官方微博发布通报称，成都雅堂控股集团董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪，于2018年7月15日到成都市公安局天府新区分局投案自首。目前，天府新区分局已依法对杨定平等人采取刑事强制措施。

 

责任编辑：张迪

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