原标题：台湾屏东拆迁起纠纷：“立委”被扯破衣咬伤女警

中新网7月16日电 据台湾《联合报》报道，台湾屏东火车站早已完工，但周边道路拓宽工程屡遭干扰。屏东县工务处16日清晨5时无预警前往现场拆除，部分住户措手不及，赶往现场的屏东县“立委”蒋月惠中途被拦阻，一度与女警拉扯，结果蒋月惠咬伤女警，自己的衣服也扯破。

屏东县“立委”蒋月惠（中）被拦阻，一度与女警拉扯，咬伤女警，自己的衣服也扯破。台湾《联合报》记者翁祯霞摄影

屏东县工务处长杨庆哲表示，有关火车站后方的道路拓宽工程，现场有9户抵触，去年已完成征收程序，因住户抗议，拆除一直拖延至今。16日上午挖掘机在现场拆除己搬迁户，对于尚未搬迁的住户，县府仍在沟通，希望把不满降到最低。

16日清晨5时许，屏东县工务处出动了大批拆除机械，屏东警方也派出80多名警力维护秩序，不过，现场住户仍有抱怨。

屏东县“立委”蒋月惠一大早就前往现场，原本过程还算平和，后来她离开现场去拿东西，返回时却遭拦阻。在与女警拉扯间，女警手臂被蒋月惠咬了一口，另一名女警也被拳打，而蒋月惠的衣服被扯破。

责任编辑：张迪