甘肃舟曲:大滑坡致白龙江水位上升七八米 已回落

原标题：甘肃舟曲通报：大滑坡致白龙江水位上升七八米，已回落

7月14日在甘肃舟曲县南峪乡拍摄的江顶崖山体滑坡崩塌险情现场 无人机 摄

7月12日，甘肃舟曲县南裕乡江顶崖发生大型滑坡，大量坡积物冲入白龙江，形成水患。7月16上午，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从舟曲县委宣传部工作人员处获悉，16日上午，当地相关部门召开“舟曲县南裕乡江顶崖地质灾害防汛抢险指挥部情况通报会”，相关工作人员介绍，滑坡形成了堰塞体，江水对两岸山体冲刷较为严重；目前，水面已经平稳回落，相关专家正在综合研判，舟曲尽快解决堰塞体问题。

7月10日晚至11日凌晨，舟曲普降大到暴雨。据中新网7月15日报道，经核实，截至15日上午，舟曲县19个乡镇101个行政村9122户36205人受灾，紧急疏散转移96户380人，直接经济损失达21377.36万元。2人死亡，1人失踪。

由于受暴雨影响，7月12日上午8时许，舟曲南峪乡江顶崖滑坡体出现滑坡，大量坡积物顺缓坡冲入白龙江，造成白龙江水位上涨、河面提高，导致南峪乡南一村、南二村进水，部分群众民房浸水。

据舟曲县委宣传部官方微信公众号“花开舟曲”7月13日发布的文章，据专家测算，上述滑坡长680米，宽210米，厚度约35米，体积约500万方，为大型滑坡，该滑坡为老滑坡的复活滑动，滑坡由碎石土和黄土混和而成，块石为灰岩、板岩、炭质千枚岩组成，灰岩含量大、块度大，呈次圆状，最大可见到3米左右的大块石，1—2米的大块石也很多。7月12日，此处滑坡的滑动很快，下滑大约22米，自12日晚开始至现在是蠕滑状态，面上裂缝，鼓丘很多，前缘将白龙江堵的只有5米宽，上游水位上升约7—8米，南峪乡的房子很多被淹，公路、桥被冲毁，损失大。目前滑坡稳定性很差，一但形成坝体，坝体在自然水冲的情况下不易被冲开。

截至7月13日，南峪乡南一村、南二村共有人口533户2530人，截止7月13日下午15时，峪乡受灾人口 77户311人，房屋进水24户123间，1户8间砖混商铺进水，货物被淹；转移安置群众77户285人，没有人员伤亡；农作物受灾23.4亩； 2户群众6辆工程机械浸泡水中。

上述文章称，灾情发生后，舟曲县立即启动应急预案，交通、国土、农牧、公路、水电、民政等部门单位深入一线核查灾情、抢险救灾，南峪乡迅速组织工作人员检查灾情，开展自救，并成立舟曲县南峪乡江顶崖滑坡抢险救灾指挥部，下设预警监测、安全保卫、卫生防疫、灾情核查、应急抢险、转移安置等10个工作组，充分调集各方力量，多部门上下联动，全力以赴投入抢险救灾工作。

在7月16日上午的通报会上，相关工作人员表示，此次滑坡形成的水患是堰塞体，并非堰塞湖，目前水面已平稳回落；由于形成堰塞体，江水对两岸山体冲刷较为严重，尤其是对南岸的山体，隐患较大，后面将想法降低水量，维持山体稳定，相关专家也在实地勘察和综合研判，争取尽快解决堰塞体问题。

责任编辑：余鹏飞