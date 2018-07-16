特大暴雨致北京密云5个村庄被淹 3名失联村民获救

原标题：特大暴雨致北京密云区5个村庄被淹 紧急搜救3名失联人员确认安全
从昨天夜间开始，北京地区持续出现大范围降雨，北京密云、怀柔、房山、门头沟、丰台和昌平等地的部分地区出现暴雨，其中，密云局部地区出现特大暴雨。
记者从北京消防总队密云支队了解到，暴雨致密云冯家峪镇的5个村庄出现严重积水，电力和通讯信号中断，3名村民失联。接到报警后，消防官兵迅速赶到现场，协调当地公安机关联合展开搜救，最终在一处民房内发现了失联的3名村民，确认三人并无生命危险，目前当地降雨已经基本停止，村子里的积水也在慢慢退去。
记者从北京市防汛抗旱总指挥部了解到，截至今天上午10点，北京全市平均降雨量为36.6毫米，最大降雨出现在密云张家坟村，为310毫米，最大小时雨强出现在凌晨2点到3点，密云的西白莲峪，每小时117毫米。
目前，北京市正处于暴雨蓝色预警以及地质灾害橙色预警当中，北京市防汛抗旱总指挥部提醒市民，尽量避免前往山区等山洪泥石流高发地带。（央视记者 王丰 姚春晨）
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