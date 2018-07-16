中央气象台：四川盆地东北华北持续强降雨

原标题：中央气象台继续发布暴雨蓝色预警 四川盆地、东北、华北持续强降雨

中央气象台今天（16日）继续发布暴雨蓝色预警，预计今明两天西北地区东部到华北、东北一带以及华南沿海地区仍有分散性大雨或暴雨，局地伴有强对流。四川盆地西部今天也将持续强降雨天气，明天起雨势会明显减弱。

昨天（15日）起，我国西北地区东部到华北、东北一带出现明显降雨，根据气象监测，京津冀及内蒙古、山西、陕西、甘肃等地都出现了大到暴雨，北京密云、怀柔、房山和河北保定、承德等局地降下大暴雨，北京密云张家坟降雨量超过300毫米，为特大暴雨级别。此外，四川盆地西部、广东西部沿海、海南岛北部也出现了暴雨或大暴雨天气。

中央气象台上午10点继续发布暴雨蓝色预警，预计今明两天，上述地区仍多降雨，陕西北部和西南部、山西中北部、河北中北部、北京、内蒙古东北部、黑龙江南部以及华南沿海等地的部分地区有分散性大雨或暴雨，局地大暴雨，伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气，需继续做好相关防御。

今天，四川盆地西部的强降雨也将持续，局地仍会有大暴雨出现，由于7月以来四川盆地西部降雨明显偏多，发生山洪及地质灾害的风险较高，提醒当地居民尽量远离山区、河谷等危险地带。明天起，这一带的降雨将减弱。

责任编辑：张义凌