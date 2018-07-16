太原：出租车若被投诉两次 半年内禁入机场火车站

原标题：山西太原：出租车若失信半年内禁入飞机场、客运火车站

新华社太原7月16日电（记者王井怀）记者16日从太原市客运办获悉，今后，太原市出租车因拼客、议价、拒载或其他不文明行为被投诉两次的，将列入失信出租车名录，半年内不得到太原市主要客运火车站太原站、太原南站和武宿机场营运。

太原市客运办相关负责人介绍说，太原市客运办将统一建立失信出租汽车“列管”数据档案库，每月一录。在武宿机场、太原火车站及太原南站出租车专用候客区域内，从事营运的出租车有下列情形之一的，将被列入失信“黑名单”：一年内因议价、拼客、甩客被查处或投诉两次的；出租车在候客通道外擅自拉客，一年内被查处两次的；不服从车场管理人员调度指挥的；因不文明营运行为给行业造成严重负面影响的。

太原市客运办每季度将对失信出租车“列管”名单入库率居前三位的出租车企业发出整改通知书，责成限期整改。一年内失信出租车“列管”名单入库率居前三位的企业，当年信用等级评定不能评优。一年内凡进入过失信出租汽车“列管”名单的车辆，当年“评星评优”被一票否决。

责任编辑：张义凌