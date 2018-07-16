军委审计署审计长田义祥:军队审计干部近半是文职

原标题：军委审计署审计长田义祥：军队审计干部目前近一半人员是文职

军委审计署新任审计长田义祥少将近日在南京审计大学调研座谈讲话时透露，军队审计干部目前有近一半人员是文职人员。

6月20日上午，军委审计署田义祥审计长一行到访南京审计大学，就双方开展战略合作进行调研座谈。 南京审计大学新闻网 图

据南京审计大学网站消息，6月20日，军委审计署审计长田义祥、军委审计署综合局局长袁浩、驻东部战区审计局局长师德荣等一行六人到访南京审计大学，就双方开展战略合作进行调研座谈。

消息称，田义祥表示，随着国力的日益增强，国防和军队改革的不断深化，特别是军民融合发展条件下的军地联合审计的需求，对军队审计工作提出了新的更高的标准，需要军队审计在理论建设、干部培训、人才队伍等方面不断加强。

上述官方消息提到，“就双方合作事项，田义祥审计长提出建议：一是依托南审的教学科研资源，借助南审师资力量，推动军队审计理论的发展，由南审与军委审计署合作，共同编写军事审计方面教材，成为军队审计人员教学、学习读本。二是委托南审对军队审计干部开展培训，主要为军地通用的内容，包括：计算机大数据审计、法律、经济责任审计等。同时，加强双方学者互访，互相邀请学者参与重要学术活动，赴对方做学术报告。三是《军队审计》杂志向南审专家约稿，使得好的审计思想、审计理论、成果可以刊登在《军队审计》杂志上，活跃军队审计的学术氛围。”

消息还提到，“田义祥审计长特别强调，军队审计干部目前有近一半人员是文职人员，全军组织考试进行招录时，可优先录用经南审推荐的毕业生。特别优秀的毕业生可通过特招入伍的方式直接进入军队审计队伍成为军官，将被着力培养成军队审计骨干。”

在深化国防和军队改革中，2016年1月，中央军委主席习近平签署命令，以原解放军审计署为基础调整组建中央军委审计署，领导全军审计机构，对解放军和武警部队全部实行派驻审计。

国防和军队建设进入新时代，军队组织形态和技术构成深刻变化，作战指挥和建设管理岗位分工越来越细，对军事人员职业化专业化提出了更高要求。在军队改革中，解放军文职人员制度也得到体系性重塑。这次改革，调整军队人员分类，将文职人员与军官、士官、义务兵共同作为军队人员构成的基本类别，在军事人才培养、技术创新、资源管理和勤务保障等领域，广泛编配文职人员。

根据2017年公布实施的新修订的《中国人民解放军文职人员条例》，“文职人员，是指在军民通用、非直接参与作战且社会化保障不宜承担的军队编制岗位从事管理工作和专业技术工作的非现役人员，是军队人员的组成部分。文职人员在军队和社会生活中，依法享有国家工作人员相应的权利，履行相应的义务。”

责任编辑：余鹏飞