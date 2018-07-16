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暴雨致北京公路突发事件29起：16起塌方10起积水

暴雨致北京公路突发事件29起：16起塌方10起积水
2018年07月16日 17:18 北青网
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　　原标题：暴雨致北京公路塌方29起

　　北京青年报记者从市交通委路政局获悉，截至7月16日16：00时，本次暴雨共造成北京公路突发事件29起，其中公路塌方16起、公路积水10起、公路水毁3起，公路塌方较为严重的是怀柔区G111京加路、密云区琉辛路，目前已抢通公路塌方5起、公路积水6起，其余18处正在抢险进行中。

　　为应对本次暴雨，确保北京公路通行安全，北京市交通委路政局在接到市气象台暴雨黄色预警后，立即启动了防汛预案，共备勤防汛抢险人员3054人、机械 573台（套）。截至今日下午16：00时，累计出动抢险人员806人次、机械239台套，山区公路地灾隐患巡查人员182人次、车辆75车次。

　　目前仍在进行公路抢险的18起道路突发事件位于怀柔区G111京加路、S308怀长路、S323延琉路、X020分水岭梁路、X917迎宾路，密云区S310琉辛路、X008西火路、X018黄下路，房山区X045十霞路，昌平区S213安四路辅路、S337北清路辅路上，请市民出行注意绕行上述道路。（北青报记者 刘珜)

 

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责任编辑：张义凌

怀柔区公路塌方
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