纽约时报：“美国第一”变为被恨 走向世界对立面

原标题：美媒认为美挑起贸易战是站在世界对立面

参考消息网7月16日报道 美国国会山政治网站称，特朗普总统正在开展东西两场贸易战，如果继续奉行不理性的政策，那就为中国提供了作为发展中国家代表的政治空间，美国远离全球发展，会让其他国家选择中国的“萝卜”，而不是美国的“大棒”。

纽约时报认为，“美国第一”正演变为“美国被恨”和“美国孤独”。美国一百年来为世界发展做出贡献，但如今却在走向世界对立面。

美国《福布斯》13日发表撰稿人Yuwa Hedrick-Wong的评论文章称，特朗普总统引发的贸易战为欧洲和亚洲扩大彼此市场并增进经济关系带来了新的刺激因素。这将令欧洲与亚洲间的贸易出现比过去10年更快的增长。基本上除了美国之外，所有国家都表现出一种紧迫感，决策者都在积极推动地区自贸协定。因此，特朗普贸易战最直接的影响就是，将美国排除在外的更大范围、更快的经济一体化，从而加速全球经济重心从美国到亚洲的转移。此外，特朗普发动贸易战也赋予中国引领全球经济自由化和自由贸易的战略机遇，从而给习近平主席实现中国复兴助一臂之力。

责任编辑：张义凌