广西柳州原体育局长涉嫌受贿受审 该系统多人被查

图为庭审现场。 黄汉柳 摄
原标题：广西柳州市原体育局局长涉嫌受贿受审 该系统多人被查
中新网柳州7月16日电 （骆丽丹 黄汉柳）7月16日，广西柳州市柳城县法院公开开庭审理柳州市体育局原党组副书记、局长何贵文涉嫌受贿一案。此前，该市体育系统多人因违纪被查。
据公诉机关指控，2010年至2017年间，被告人何贵文利用其担任中共柳州市市委副秘书长、柳州市体育局局长的职务便利条件，先后收受了广西铭远商务服务有限公司经理何某、柳州市奥瑞特体育设施有限公司经理燕某、卫某等人贿赂款共计人民币356.5万元。
公诉机关认为，被告人何贵文作为国家工作人员，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其犯罪事实清楚，证据确买、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。
法庭上，控辩双方围绕公诉机关指控的事实进行了举证、质证。在法庭辩论阶段，控辩双方就本案事实、证据及法律适用问题充分发表了意见。被告人何贵文作最后陈述，并当庭表示悔罪，但其对公诉机关指控的部分事实和论据存在异议。
据悉，自2017年5月以来，柳州市体育局系统多人因违纪被查。柳州市纪委对柳州市体育中心主任吴玺的违纪问题进行组织审查，同时被组织审查的还有柳州市体育局办公室主任易相基、办公室副主任张丽。
目前，该案已休庭，将择期宣判。（完）
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