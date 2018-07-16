新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

广西柳州原体育局长涉嫌受贿受审 该系统多人被查

广西柳州原体育局长涉嫌受贿受审 该系统多人被查
2018年07月16日 19:05 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
图为庭审现场。　黄汉柳　摄图为庭审现场。　黄汉柳　摄

　　原标题：广西柳州市原体育局局长涉嫌受贿受审 该系统多人被查

　　中新网柳州7月16日电 （骆丽丹 黄汉柳）7月16日，广西柳州市柳城县法院公开开庭审理柳州市体育局原党组副书记、局长何贵文涉嫌受贿一案。此前，该市体育系统多人因违纪被查。

　　据公诉机关指控，2010年至2017年间，被告人何贵文利用其担任中共柳州市市委副秘书长、柳州市体育局局长的职务便利条件，先后收受了广西铭远商务服务有限公司经理何某、柳州市奥瑞特体育设施有限公司经理燕某、卫某等人贿赂款共计人民币356.5万元。

　　公诉机关认为，被告人何贵文作为国家工作人员，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，其犯罪事实清楚，证据确买、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。

　　法庭上，控辩双方围绕公诉机关指控的事实进行了举证、质证。在法庭辩论阶段，控辩双方就本案事实、证据及法律适用问题充分发表了意见。被告人何贵文作最后陈述，并当庭表示悔罪，但其对公诉机关指控的部分事实和论据存在异议。

 

　　据悉，自2017年5月以来，柳州市体育局系统多人因违纪被查。柳州市纪委对柳州市体育中心主任吴玺的违纪问题进行组织审查，同时被组织审查的还有柳州市体育局办公室主任易相基、办公室副主任张丽。

　　目前，该案已休庭，将择期宣判。（完）

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区