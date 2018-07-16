陕西官员被控受贿2千万受审 因魏民洲案落马

原标题：陕西一新城管委会原主任被控受贿两千万受审，曾被指雁过拔毛

被控受贿共计人民币1800余万元，以及美元25万、欧元5万、黄金金条3500克等物品若干—— 据咸阳中院官微信消息，7月16日上午，陕西西咸新区党工委原委员、泾河新城原党委书记、管委会主任李益民被控受贿罪、介绍受贿罪一案，在咸阳中院开庭。

庭审现场。 本文图片均来自“咸阳市中院”微信公众号

此前的2017年8月，中纪委网站发布文章称，李益民身为党员领导干部，丧失理想信念，无视党的纪律，肆意权钱交易，搞官商勾结、雁过拔毛，严重破坏“亲”“清”政商关系、市场秩序和投资环境，并涉嫌犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。

李益民案是纪检部门在调查西安市委原书记魏民洲案时带出的，《中国纪检监察》杂志报道显示，因魏民洲案线索带出而被立案调查的，除李益民外，还有西安市政协原党组副书记、副主席赵红专，西安旅游集团原党委书记、董事长李大有等人。

李益民

被控受贿两千余万元

据咸阳中院官微信消息，7月16日上午，陕西省咸阳市中级人民法院一审依法公开开庭审理了西咸新区党工委原委员、泾河新城原党委书记、管委会主任李益民受贿一案。咸阳市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人李益民及其辩护人到庭参加诉讼。

咸阳市人民检察院指控：2010年至2017年，被告人李益民利用其担任西安曲江管委会副主任、西咸新区管委会副主任、泾河新城党委书记、管委会主任等职务上的便利，为有关单位和个人在项目开发、工程承揽等事宜上提供帮助，收受相关人员贿赂共计人民币1800余万元，以及美元25万、欧元5万、黄金金条3500克等物品若干，应当以受贿罪、介绍受贿罪追究其刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，李益民及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，李益民进行了最后陈述，并当庭表示悔罪。李益民的亲属和各界群众30余人旁听了庭审。

李益民当庭悔罪

被指搞官商勾结、雁过拔毛

2017年6月，李益民因涉嫌严重违纪接受组织审查，不足两月，其被立案调查。

陕西省纪委发布文章称，经查，李益民违反政治纪律和政治规矩，搞政治攀附；违反中央八项规定精神；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，违规从事营利活动，纵容亲属利用其职权和职务上的影响谋取利益；违反工作纪律，利用职权干预和插手工程项目建设；违反生活纪律。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

上述消息显示，李益民身为党员领导干部，丧失理想信念，无视党的纪律，肆意权钱交易，搞官商勾结、雁过拔毛，严重破坏“亲”“清”政商关系、市场秩序和投资环境，并涉嫌犯罪，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。

据上，依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经陕西省纪委常委会议（省监察厅厅长办公会议）研究并报省委批准，决定给予李益民开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

庭审现场

系魏民洲案带出线索

李益民案是纪检部门在调查西安市委原书记魏民洲案时带出的，《中国纪检监察》杂志报道显示，因魏民洲案线索带出而被立案调查的，除李益民外，还有西安市政协原党组副书记、副主席赵红专，西安旅游集团原党委书记、董事长李大有等人。

距李益民落马不足一年时间，他的副手李红也受到纪检监察部门调查。2018年5月25日，西安市纪委官网通报：西咸新区泾河新城党委委员、管委会副主任李红涉嫌违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

7月2日，西安市“重塑政治生态、奋力推进国际化大都市建设——肃清魏民洲等流毒影响 推进全面从严治党和反腐败斗争成效展览”开展，该展览中透露的信息显示，西安对涉及陕西省委原常委、西安市委原书记魏民洲等问题线索大起底、大排查，目前已经对67人分别给予党纪政务处分和组织处理。

责任编辑：余鹏飞