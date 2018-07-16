新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

云南威信县委书记杨家伟涉嫌严重违纪违法被查

云南威信县委书记杨家伟涉嫌严重违纪违法被查
2018年07月16日 20:48 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：云南威信县委书记杨家伟接受纪律审查和监察调查

　　中新网昆明7月16日电 （记者 胡远航）云南省纪委省监委网站16日发布消息称：昭通市威信县委书记杨家伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

图为通报截图。　胡远航 摄图为通报截图。　胡远航 摄
　　杨家伟，男，汉族，中共党员，中央党校在职研究生学历，1971年4月出生。曾任昭通市林业局副局长，彝良县副县长，威信县委副书记、县长等职。2015年11月至今，任昭通市威信县委书记。（完）
 

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区