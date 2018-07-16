云南威信县委书记杨家伟涉嫌严重违纪违法被查

原标题：云南威信县委书记杨家伟接受纪律审查和监察调查
中新网昆明7月16日电 （记者 胡远航）云南省纪委省监委网站16日发布消息称：昭通市威信县委书记杨家伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
图为通报截图。 胡远航 摄
杨家伟，男，汉族，中共党员，中央党校在职研究生学历，1971年4月出生。曾任昭通市林业局副局长，彝良县副县长，威信县委副书记、县长等职。2015年11月至今，任昭通市威信县委书记。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普想赢对华贸易战？难
- 【 军事 】 出鞘：中国不能失去伊朗石油的战略原...
- 【 财经 】 房产税的到来可能比预想的还要早！
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 斐讯“0元购”捆绑理财 买家数亿资金...
- 【 教育 】 兼职换购实为校园贷 学生充钱还款
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有