原标题：8名天津市管干部因不作为被问责 6名被免职撤职

中新社天津7月16日电 (记者 张道正)天津官方16日发布消息：近日，天津市委决定对倪祥玉等8名市管干部不作为不担当问题进行严肃问责，其中有6名市管干部被免职、撤职，2名干部被党内警告。

给予免职、撤职处分的干部有：滨海高新技术产业开发区工委书记倪祥玉，滨海高新技术产业开发区管委会主任王盛，天津利和进出口集团有限公司总经理马建，天津出版传媒集团有限公司党委书记、总经理兼天津出版总社社长肖占鹏，天津市国土房管局党委委员、副局长张志升，天津市中小企业局党组成员、副局长任鹏。

此外，给予党内警告、严重警告处分的有：天津利和进出口集团有限公司时任党委书记、董事长白文彬，天津市环保局党组成员、副局长谢华生。

官方通报，天津滨海高新技术产业开发区工委书记倪祥玉，工委副书记、管委会主任王盛落实“天津八条”不力，导致投资项目未在津顺利落地，对该市营商环境造成不良影响。依据《中国共产党问责条例》等有关规定，免去倪祥玉高新区工委书记职务，免去王盛高新区工委副书记、管委会主任职务。

张志升落马的原因则是因不正确履职，导致某开发项目长期未开工建设，开发公司上门协调百余次无果；任鹏是消极懈怠，导致3500万元人民币中央补助资金被收回；肖占鹏不作为乱作为，巡视整改不力，因管理混乱导致估值百亿余元社藏画作失管失控等问题。

天津市纪委监委表示，严肃问责，目的就是让无为者无位、让混事者断路，把治理的铁腕重拳始终对准削弱党的建设、阻碍改革发展稳定、影响民计民生等突出问题。

今年3月，天津市发布《不作为不担当问题专项治理三年行动方案(2018-2020)》。今年1—6月份，天津全市共查处不作为不担当问题1017起，处理1404人。(完)