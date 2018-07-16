张志军对话台湾大学生:别满足小确幸到大陆闯一闯

原标题：张志军对话台湾大学生：别满足“小确幸” 到大陆闯一闯

中新社北海7月16日电 题：张志军对话台湾大学生：别满足“小确幸” 到大陆闯一闯

中新社记者 蒋雪林

7月15日，海峡两岸关系协会会长张志军一行5人到广西壮族自治区北海市调研考察台商台企情况。在建兴光电科技（北海）有限公司，张志军与台商台干座谈。

当了解到参加座谈会的台湾科技大学在校生郭维棠和张镜渝目前正在建兴公司进行暑期实习时，张志军鼓励两位大学生要抓住大陆出台“惠台31条”的机遇，到大陆就业创业。

“大陆是世界第二大经济体，经济充满活力，你们别满足于‘小确幸’，应该到大陆施展你们的才华。”张志军说道。

张志军表示，近日他到厦门考察，了解到厦门航空公司招聘了不少台湾籍空姐，大陆别的航空公司也有招聘台籍员工作为地勤人员。这些进入大陆航空公司工作的年轻人，对在大陆的工作和生活都很满意。

张志军详细地向郭维棠和张镜渝了解了在北海的工作生活情况。问他们到大陆实习后的感受，是否能用上移动支付。

郭维棠称，到广西北海实习后，感觉到在大陆的生活很新鲜。在大学学工业工程专业的他，考虑毕业后将到大陆就业。“我前段时间刚到广西钦州去玩了一把。”

郭维棠说，他们俩到大陆后，公司的同事给他们微信红包里转了些钱，他们已学会使用微信支付，工作生活和出外游玩都很顺利。

张镜渝表示，大陆是很适合台湾青年找工作的地方，毕竟市场大就业机会也比较多，广西北海虽然没有深圳等地那么发达，但北海的电子信息产业发展得很好，对于她本人而言，愿意到北海尝试。

张志军希望，台湾青年人多到大陆走走看看，增加人生阅历。就广西而言，这里山清水秀，有美丽的海滨城市北海，也有秀丽的桂林山水，还有长寿之乡。工作之余很值得去看看。

在了解到郭维棠和张镜渝毕业后有意到大陆就业后，张志军问他们对薪资有何要求。张志军称，“惠台31条”给台湾青年提供了分享大陆经济发展红利的机遇，希望台湾青年人到大陆闯出一片天地。

张镜渝在座谈会后接受记者采访时表示，她有多位同学这个暑假就已经到大陆实习。她本人来大陆实习的目的，即是为以后的工作做准备。

临离开建兴光电科技（北海）有限公司时，张志军再一次鼓励郭维棠和张镜渝两位大学生毕业后尝试到大陆闯一闯。张志军表示，大陆经济体量大，经济发展有预期，选择到大陆工作，将会给自己的人生留下无悔的记忆。

当天上午，张志军一行考察了位于广西北海市合浦县闸口镇大路村的桂台农渔业合作双创园和和冠捷显示科技（北海）有限公司。详细了解台商台企在北海发展的情况。尽可能地为台商台企排忧解难。（完）

责任编辑：张义凌