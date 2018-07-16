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公安部：世界杯期间共查处酒驾11.4万起醉驾2万起

公安部：世界杯期间共查处酒驾11.4万起醉驾2万起
2018年07月16日 21:11 新华网
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　　原标题：公安部：世界杯期间查处酒驾醉驾13万多起

　　新华社北京7月16日电　公安部16日发布，世界杯期间全国共查处酒驾醉驾13万多起。

　　世界杯期间，针对夏季餐饮娱乐活动增多，球迷饮酒观赛活动增加，夜间酒驾醉驾风险突出的情况，公安部组织各地公安机关交通管理部门开展了酒驾醉驾毒驾夜查全国统一行动。

　　据统计，世界杯期间全国共查处酒驾11.4万起、醉驾2万起、毒驾870余起。因酒驾醉驾毒驾造成的交通事故死亡人数相比2014年世界杯下降32%，全国未发生酒驾醉驾毒驾恶性交通事故。

　　对此，公安部呼吁广大驾驶人为了自己和他人的生命财产安全，不存侥幸心理，要敬畏法律，共创文明，共享平安。

责任编辑：张义凌

酒驾查处醉驾
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