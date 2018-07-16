黑龙江牡丹江至俄符拉迪沃斯托克航线恢复运营

原标题：牡丹江—符拉迪沃斯托克国际航线恢复运营
中新网哈尔滨7月16日电 （苏宸轩 记者 刘锡菊）16日，黑龙江机场集团发布消息，牡丹江—符拉迪沃斯托克国际航线恢复运营，对促进两地经贸往来和旅游业的发展将发挥积极作用。
该航线由俄罗斯奥罗拉航空公司DH4机型执飞，每周二、四飞行2班。航班号为HZ1751/2，具体时间为：19：05从符拉迪沃斯托克起飞，18：25到达牡丹江；19：15从牡丹江起飞，22：30到达符拉迪沃斯托克（以上时间均为当地时间）。
为助力“一带一路”建设，推动牡丹江与俄罗斯经贸往来和多领域合作，牡丹江机场积极协助市政府，组织旅游企业参与，促成了牡丹江—符拉迪沃斯托克国际航线恢复运营，使黑龙江省再添一条对俄国际空中通道。
符拉迪沃斯托克是俄罗斯太平洋沿岸最大港口城市、俄远东科学中心，也是俄罗斯远东地区最大的贸易港，港口年吞吐量约1000万吨。牡丹江是黑龙江省东南部中心城市，位于东北亚经济圈中心区域，与俄罗斯边境线长211公里，距俄远东交通枢纽乌苏里斯克市53公里、符拉迪沃斯托克港153公里，距日本海最近直线距离50公里，是“中蒙俄经济走廊”的重要战略支点，我国对俄沿边开放的桥头堡和枢纽站。牡丹江至符拉迪沃斯托克国际航线的恢复运营，有助于加强牡丹江市与符拉迪沃斯托克的经贸和旅游往来，对构建“中蒙俄经济走廊”战略节点具有积极意义。（完）
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