原标题：第六届中国印度联合医疗队在华活动结束

中新社成都7月16日电 （徐杨祎 吴嶒）16日，第六届中国印度联合医疗队在华活动闭幕式在成都举行。

中国印度联合医疗队由中国人民对外友好协会与中国印度友好协会于2008年共同发起，轮流在中印两国贫困地区开展义诊捐药活动。活动每两年举办一次，旨在传承和弘扬抗日战争时期印度援华医疗队的国际人道主义精神，不断深化两国卫生事业领域的交流与合作。

来自印度的7名医生于7月9日抵达四川，与10名来自四川的医生共同组成了第六届中国印度联合医疗队，涵盖肠胃科、耳鼻科、儿科、麻醉科、中医科、内科等。在川期间，17名医生先后赴自贡、乐山等地义诊，并开展赠药活动。

“中国乡镇卫生院的医疗设备很齐全，基础设施也相对印度较好。”印度医疗队队长萨提亚·巴路苏接受记者采访时表示，特别是在与义诊所在乡镇卫生院的医生交流时，对方提出如何预防传染病，是自己此前没有想到的，“这个问题在印度还没有受到重视。”

萨提亚·巴路苏表示，鉴于目前印中两国医疗水平的实际情况，自己和同行们此次来华，并不是为了提供什么实质性的医疗帮助，“而是为了弘扬柯棣华大夫和印度援华医疗队的国际人道主义精神，同时了解中国的医疗制度，并增进两国民众间的友谊。”

当日下午，医疗队成员还走进成都市第一人民医院治未病中心参观，观摩体验该中心的治疗方法，并就医疗卫生领域的合作展开交流。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222