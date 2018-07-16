中国国家高新区达168家 去年日均新注册企业逾千

原标题：中国国家高新区已达168家 去年日均新注册企业逾千家

中新社北京7月16日电 （记者 孙自法）中国科学技术部高新技术发展及产业化司副司长曹国英16日在北京说，经过30年的发展，国家高新技术产业开发区（高新区）总数已达168家。2017年，国家高新区新注册企业38.6万家，平均每天新注册企业1058家，创新创业已经成为国家高新区的价值导向和生活方式。

中国科学技术部当天下午在北京举行国家高新区30周年集中采访会，曹国英介绍国家高新区整体发展情况时作出上述表示。

他说，国家高新区集聚全国近40%的高新技术企业，全国互联网百强企业中96家诞生于国家高新区，已形成以中关村、深圳、杭州等高新区为代表的全球创新高地，并诞生华为、阿里巴巴等一批具有世界影响力的高新技术企业。

曹国英表示，30年来，国家高新区始终坚持改革开放和自主创新，积极推进科技与经济结合，科技创新资源迅速聚集，科技企业快速成长，在创新驱动和转型发展中发挥着越来越重要的作用，主要体现在七个方面：

一是高新技术产业实现高质量发展，有力支撑中国现代化经济体系建设。二是新产业新业态加速发展，加快形成具有全球竞争力的创新型产业格局。三是创新创业生态不断完善，推动大众创业、万众创新上水平。四是自主创新能力不断提升，高水平创新源头供给持续增强。五是坚持全面深化改革和政策创新，体制机制改革取得新进展。六是坚持开放共享发展，辐射带动与全球链接作用不断增强。七是树立绿水青山就是金山银山的理念，持续践行绿色低碳循环的发展道路。

科技部火炬高技术产业开发中心主任张志宏补充指出，进入2018年，国家高新区经济继续保持稳中有进、稳中向好的势头。今年1至5月，纳入统计的156个国家高新区共实现营业收入12.35万亿元（人民币，下同），净利润7265亿元，实缴税费7003亿元，新注册企业数13.6万家，同比分别增长8.13%、8.78%、11.22%和25.3%，另出口13719亿元，占全国货物和服务出口总额的22.3%。

同时，中国国家高新区还不断提升国际竞争力，通过在海外设立研发机构、跨国并购、建立国际研发战略联盟、海外孵化器与创新中心、海外产业园等方式，在全球范围获取和整合创新资源。截至2017年底，国家高新区企业共设立境外研发机构994家。

据了解，中国国家高新区在2017年底共有156家，2018年2月，又新增安徽淮南，江西九江共青城、宜春丰城，湖北荆州、黄石大冶湖、潜江，湖南怀化，广东湛江、茂名，重庆荣昌、永川，云南楚雄等12个高新区，至此，国家高新区总数达168家。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222