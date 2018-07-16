中国大飞机公司亮相范堡罗航展 ARJ21签20架订单

原标题：中国大飞机公司五度亮相范堡罗航展 ARJ21新签20架订单

中国C919大型客机参加范堡罗航展。 中国商飞公司 供图

中新网北京7月16日电 （记者 孙自法）俗称大飞机公司的中国商用飞机有限责任公司（中国商飞公司）16日发布消息说，第51届英国范堡罗航展当天开幕，已是第五次参加范堡罗航展的中国商飞公司携其C919大型客机、ARJ21新支线客机、CR929远程宽体客机等最新研制成果亮相，并首次以VR互动体验的形式向观众展示ARJ21飞机良好操纵性能。

当日，中国商飞公司还与海航集团旗下乌鲁木齐航空有限责任公司在范堡罗航展上签署20架ARJ21-700飞机购买意向书。至此，乌鲁木齐航空成为ARJ21-700飞机第22家客户，ARJ21-700飞机订单数达473架。

中俄联合研制CR929远程宽体客机亮相范堡罗航展。 中国商飞公司 供图

中国商飞公司介绍说，今年参展范堡罗航展的展品包括：1：10比例的C919大型客机混合级客舱布局模型，ARJ21新支线客机行政机、公务机、混合级客舱布局模型，以及CR929远程宽体客机剖开式1：15比例的三舱布局模型，全面展示中国C919大型客机、ARJ21新支线客机、中俄CR929远程宽体客机研制进展情况。

本次范堡罗航展恰逢中国商飞公司成立第十年，C919大型客机首飞进入试飞取证、ARJ21新支线客机投入商业运营两年、CR929远程宽体客机转入初步设计阶段，中国商飞公司已走出一条中国民机产业创新发展之路，正式从初创期迈入成长期，进入新的发展阶段。

范堡罗航展上，中国商飞公司与海航集团旗下乌鲁木齐航空有限责任公司签署20架ARJ21-700飞机购买意向书。 中国商飞公司 供图

其中，ARJ21新支线客机已运营两周年安全载客超10万人次，基本实现安全顺畅运营目标，航线运营取得阶段性成果；C919大型客机试验试飞工作正按计划开展，项目正式开启多地同步试飞模式，将投入6架试飞飞机开展试飞，C919还圆满完成2.5g极限载荷静力试验；CR929远程宽体客机项目完成3年前期论证，合资公司已经成立，并如期完成推进系统方案征询书的全部回收工作。

本届范堡罗航展上，中国商飞公司还将举办产品推介会，围绕飞机产品、项目进展、客服建设等方面介绍该公司发展建设情况，以及ARJ21新支线客机、C919大型客机、CR929远程宽体客机三大型号研制进展，针对潜在客户集中开展推介。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222