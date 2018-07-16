香港政商界：贸易战无赢家 负担会转嫁美国消费者

原标题：香港政商界：贸易战无赢家 关税负担也会转嫁美国消费者

中新社香港7月16日电 （记者 陈逸舟）香港特区政府商务及经济发展局局长邱腾华16日与香港主要商会及中小企协会的代表会面，讨论评估中美贸易冲突对香港影响。与会者们表示，贸易战没有赢家，关税负担并非一方承担，也会转嫁给进口国即美国的消费者。

此前，美国对华提出2000亿美元商品加征10%关税的清单。邱腾华表示，按照清单中的产品在2017年的出口数据计算，加上已经实施的500亿美元商品加征关税清单，香港会有1300多亿港元的出口货值受到影响，占内地经香港出口美国货品的一半。有关货值占香港整体出口的2.2%。

他表示，贸易战已经开始，市场气氛正在逆转之中。在与商会沟通后，看到香港暂时没有企业直接受到较大的冲击，特区政府会严阵以待，在有需要时会开展中小企业的信贷保证。近期业界各持份者会保持信息互通，商会和政府部门可直接交流。

邱腾华表示，单计已实施的500亿美元商品关税，对香港全年生产总值的增长影响介乎0.1%至0.2%。不过，直接影响较容易评估，但间接的影响，包括投资前景等则难以估计。

他指出，除了推出短期措施外，特区政府未来会继续扩大香港的自由贸易范围，与合适国家签订自由贸易协议，并会在17日到立法会提出在海外增设5个办事处，包括在东盟开设第三个办事处，以及印度、韩国、俄罗斯和阿联酋，相信香港的贸易市场仍有很大的发展空间。

香港工业总会主席郭振华也表示，受到贸易战影响厂商成本上升，有一半厂商表示会将这部分代价转嫁给进口国即美国的消费者来承担。

香港中华厂商联合会会长吴宏斌表示，中国此次被动接受贸易战，商会有三成受访会员对前景较为悲观，三成半会员则表示乐观。在贸易战的不明朗因素下，厂商有需要时会将生产线外移。因为美国是香港最大的贸易市场之一，所以商会会与特区政府保持联系，密切关注情况。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222