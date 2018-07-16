香港同胞庆祝国庆筹委会成立 将举行两晚演出

原标题：香港同胞庆祝国庆筹委会成立 将举行两晚演出欢度国庆

中新社香港7月16日电 （殷田静子 吴渝）香港同胞庆祝中华人民共和国成立69周年筹备委员会（筹委会）16日在港成立，来自全港近20个界别逾700位人士应邀出任筹委会成员。

当日的成立大会由筹委会主席团执行主席董建华主持，近百位筹委会委员出席。

筹委会秘书长蔡冠深介绍，今年将在香港体育馆举办两场演出以庆祝国庆，包括10月1日以“迎接盛世”为主题的文艺晚会，以及10月2日以时尚活力节目内容为主的国庆青年音乐会。届时，两场演出都将通过本地及外地电视台、电台及互联网播出，希望让更多香港市民以至全球华人共同分享国庆的喜悦。

中央政府驻港联络办副主任黄兰发在会上致辞时指出，习近平总书记去年“七一”亲临香港视察并见证特区20周年“成人礼”，为香港发展注入强大的正能量，引领香港大局稳中向好、持续向好。

他认为，在国家实现“两个一百年”奋斗目标的征程中，在香港逐步融入国家发展大局的大势下，目前存在着3个对香港很重要的交汇期：国家改革开放前40年和新一轮改革开放的历史交汇期，粤港澳大湾区建设和香港经济转型升级的历史交汇期，国家实施创新驱动发展战略和香港打造国际创科中心的历史交汇期。

黄兰发强调，要抓住上述3个历史交汇期的关键，恰恰在于香港能否发挥自身所长、服务国家所需，在融入国家发展大局中寻求新的发展机遇和动力。他相信，在中央的坚强领导和大力支持下，全体香港同胞团结一心、坚守初心、携手同行，就一定能够牢牢把握历史交汇期机遇。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222