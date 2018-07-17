原标题：2016年中国社会组织经济贡献达2789亿

中新社北京7月16日电 （记者 王祖敏）2016年，中国社会组织增加值总量约2789亿元人民币，占当年GDP的0.37%，占当年第三产业增加值的0.73%。同年中国社会组织总支出约6373亿元人民币，占当年GDP的0.86%，约占当年第三产业增加值的1.66%。2016年“非活性和疑似非活性社会组织”超过10%。

“中国社会组织经济规模（N-GDP）测算”研究成果发布会16日在北京举行，中国国家行政学院教授、北京万众社会创新研究院院长马庆钰在会上发布了上述研究成果。

改革开放40年来，中国社会组织不断发展，目前数量已超过80万个，正在成为中国经济与社会建设的生力军。但社会组织对中国经济和社会发展的贡献到底有多大？2016年6月，受南都公益基金会委托，来自中国国家行政学院、中央财经大学、北京师范大学、重庆市委党校的9位学者组成“中国社会组织经济规模（N-GDP）测算研究”课题组，填补了社会组织实践研究领域的一项空白。

马庆钰认为，中国社会组织在改革开放40年中经历了“复苏发展期”“曲折发展期”“稳定发展期”和中共十八大以来的“增速发展期”四个阶段之后，已经形成一定的气候。但从GDP占比来看，中国社会组织与发展中国家同行相比仍然都有数倍差距，“这与中国经济的快速发展不太吻合，说明社会力量的经济能力需要继续得到国家政策杠杆的针对性支持。”

马庆钰介绍，此次研究系社会研究力量首次对中国社会组织增加值等经济数据进行全面系统和规范测算，有助于对社会组织整体业态和服务能量作出更可靠的判断。

此次测算研究采用分层系统抽样方法，总共对截止到2016年底在中国民政系统登记的社会组织，包括全国三类社会组织（社会团体、社会服务机构、基金会）各自增加值规模、社会组织活性程度等16个数据进行测算。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222