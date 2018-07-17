新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国汽车今年上半年在俄销量较去年同期增长17%

中国汽车今年上半年在俄销量较去年同期增长17%
2018年07月17日 00:36 参考消息
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：出海记|中国汽车今年上半年在俄销量有所增长

　　参考消息网7月17日报道 俄媒称，据Autostat分析机构数据显示，2018年前6个月，中国品牌新车在俄销售量为16091量，较去年同期增长17%。

　　据俄罗斯卫星通讯社7月14日报道，中国汽车中最畅销的品牌是力帆，上半年其销售量为7352辆，较去年同期增长3%。排在第二位的是奇瑞，销售量为2925辆，增长11%。第三位的是众泰，销售量为1210辆，增长1.6倍。

　　报道称，前五名中还有哈弗，销售量为1155辆，增长33%，吉利销售量为1051辆，减少3%。

　　报道称，整体上，今年上半年，中国汽车品牌在俄罗斯的市场占有率为1.9%，与去年持平。

资料图：在俄罗斯叶卡捷琳堡，一名参观者观看一辆力帆汽车内部。（新华社）资料图：在俄罗斯叶卡捷琳堡，一名参观者观看一辆力帆汽车内部。（新华社）

 

责任编辑：刘德宾 SN222

出海销售量销量
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区