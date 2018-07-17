中国汽车今年上半年在俄销量较去年同期增长17%

原标题：出海记|中国汽车今年上半年在俄销量有所增长
参考消息网7月17日报道 俄媒称，据Autostat分析机构数据显示，2018年前6个月，中国品牌新车在俄销售量为16091量，较去年同期增长17%。
据俄罗斯卫星通讯社7月14日报道，中国汽车中最畅销的品牌是力帆，上半年其销售量为7352辆，较去年同期增长3%。排在第二位的是奇瑞，销售量为2925辆，增长11%。第三位的是众泰，销售量为1210辆，增长1.6倍。
报道称，前五名中还有哈弗，销售量为1155辆，增长33%，吉利销售量为1051辆，减少3%。
报道称，整体上，今年上半年，中国汽车品牌在俄罗斯的市场占有率为1.9%，与去年持平。
资料图：在俄罗斯叶卡捷琳堡，一名参观者观看一辆力帆汽车内部。（新华社）
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