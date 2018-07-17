原标题：台湾高雄发生里氏4.2级地震 震源深度6.6公里
中新网7月17日电 据台湾“中央社”报道，台湾气象部门地震测报中心观测显示，17日上午7时7分，高雄市桃源区发生里氏4.2级地震，震源深度6.6公里，最大震度高雄3级、嘉义3级、台南2级。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 普京特朗普座驾引外媒关注:普京的车大
- 【 军事 】 出鞘：中国不能失去伊朗石油的战略原...
- 【 财经 】 房产税的到来可能比预想的还要早！
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 斐讯“0元购”捆绑理财 买家数亿资金...
- 【 教育 】 世界一流学科排名:中国8个学科世界第...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有