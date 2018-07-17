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台湾高雄发生里氏4.2级地震 震源深度6.6公里

台湾高雄发生里氏4.2级地震 震源深度6.6公里
2018年07月17日 08:55 中国新闻网
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　　原标题：台湾高雄发生里氏4.2级地震 震源深度6.6公里

　　中新网7月17日电 据台湾“中央社”报道，台湾气象部门地震测报中心观测显示，17日上午7时7分，高雄市桃源区发生里氏4.2级地震，震源深度6.6公里，最大震度高雄3级、嘉义3级、台南2级。

责任编辑：桂强

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