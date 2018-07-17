东部战区陆军副司令员张学锋少将转任南部战区

原标题：东部战区陆军副司令员张学锋少将转任南部战区陆军副司令员

张学锋

军方权威媒体近日公开的新闻报道披露，原任东部战区陆军副司令员的张学锋少将近期已转任南部战区陆军副司令员。

《解放军报》7月17日第05版刊发的报道《考军长，到底考出了什么？》提到，“‘过去考核，为什么我们考基层的多、考机关的少，考基层官兵的多、考领导干部的少？说到底，还是和平积弊在作怪。’南部战区陆军副司令员张学锋告诉记者，某种意义上，打仗就是打‘将’，陆军这次考核有些‘颠覆式’的味道，对我军一些沿袭多年的习惯和观念提出了挑战，不仅考出了陆军党委备战打仗的决心，更给陆军各级指挥员树立了旗帜鲜明的导向。”

上述消息披露了张学锋少将职务调整的信息。

公开资料显示，张学锋（1961.4）是辽宁沈阳人，国防大学毕业，研究生学历，曾任陆军原第40集团军参谋长、军长等职，少将军衔。

在深化国防和军队改革的“脖子以下”阶段，2017年中央军委决定以原18个集团军为基础，调整组建13个集团军。集团军重新调整组建之后，张学锋少将调任东部战区陆军副司令员。

责任编辑：吴金明