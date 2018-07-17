王红理履新北部战区海军 曾成功处置潜艇重大险情

原标题：一等功臣王红理履新北部战区海军，曾成功处置潜艇重大险情

曾成功处置372潜艇重大突发险情的王红理已履新职。

澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原任海军东海舰队副参谋长的王红理已出任北部战区海军某基地司令员一职。

公开报道显示，现年52岁的王红理是湖南长沙人，曾任海军南海舰队某潜艇支队支队长，2016年升任海军东海舰队副参谋长，跻身副军级。王红理还曾以第二十三批护航编队指挥员的身份率部远海护航。

值得一提的是，此次履新的王红理在2014年曾获中央军委嘉奖。

2014年9月2日，中央军委给王红理、海军给372潜艇记一等功庆功大会在南海舰队某潜艇支队礼堂举行，中央军委委员、海军司令员吴胜利宣读了中央军委和海军的通令，分别给王红理和372潜艇颁发了奖章证书、奖状。

《解放军报》报道称：“在海军组织的一次不打招呼的战备拉动中，该潜艇支队支队长王红理作为指挥员，带领372潜艇紧急出航，潜入大洋，期间成功处置重大突发险情，并克服重重困难，圆满完成战备远航任务，创造了我国乃至世界潜艇史上的奇迹，受到了习主席和军委首长的高度褒奖”。

责任编辑：吴金明