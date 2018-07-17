广东汕尾红海湾落水事故致5死：遗体均被打捞

原标题：广东汕尾红海湾4名失联者遗体均被打捞，落水事故致5人死亡

澎湃新闻（www.thepaper.cn）7月17日从广东省汕尾市红海湾遮浪街道党政办公室获悉，施公寮半月湾（牛婆澳）海边5人意外落水致1人死亡4人失联事故搜救工作已结束。4名失联落水者分别于17日零时至9时被打捞上岸，均已身亡。落水原因是5人在海边玩耍时，因风浪太大不慎落水。

7月16日，南方网报道称，15日18时许，红海湾经济开发区遮浪街道施公寮半月湾（牛婆澳）海边发生一起5人意外落水的事故，造成1人死亡，4人失踪。事故发生后，当地公安、边防、消防、海洋渔业、景区、街道办事处和120等赶赴现场进行救援。同时，汕尾市和红海湾开发区两级党委、政府领导第一时间赶赴现场组织指挥救援，1人被救起后经抢救无效死亡，另外4人失联。

据南方电视台今日一线报道，事发海域滩涂边有警示牌，有禁止下水游玩的字样。知情人称，在汕尾某房地产公司做园林项目的项目负责人杨某和六位同事与亲人去事发海域游玩，其中两人爬上岸边礁石拍照，退潮时，一个大浪将两人卷走，正在沙滩上的3人见状，立马下海营救。浪高水急，加上都不懂当地水文情况，最后5人皆被海浪吞噬。其中一人被海水冲回岸边，经抢救无效死亡。

17日，广东省汕尾市红海湾遮浪街道党政办公室工作人员向澎湃新闻通报：17日9时许搜救工作已结束， 4名失联落水者被打捞上岸，均已身亡。

责任编辑：张申