原标题：美国打“台湾牌”出新招：台阿帕奇部队获美军帮扶

[环球时报驻台北特约记者 张雯雯]因台风搅局，原计划11日举行的台陆军阿帕奇全作战能力成军典礼延期到17日举行。值得警惕的是，台军阿帕奇旅将与美国陆军25师航空旅结为“姐妹旅”，美国打“台湾牌”又出新招。

台陆军601旅阿帕奇直升机全作战能力成军典礼，根据规划在17日上午9时举行。台湾《联合晚报》15日透露，成军仪式分为空中分列、空中战力展示与地面校阅，陆军航空兵将精锐尽出，除AH—1W、UH—60M等主力直升机外，阿帕奇攻击直升机也将完整展现飞行操作性能。报道称，受邀列席观礼的美方人员，除了美国在台协会和波音公司代表外，还有一名退役的太平洋陆军司令。东森新闻网称，阿帕奇是美军主力攻击直升机之一，有多种衍生型，其中台湾接收的型号为AH—64E，是继美国之后第二个采用该型的地区。2007年7月，台陆军向美国采购30架AH—64E，2014年年底全数交机，不过其中一架在2014年折损，目前29架全属陆军航特部601旅。

需要一提的是，台陆军601旅和美军第25师战斗航空旅结成“姐妹旅”。《联合晚报》称，这项交流是马英九执政时台陆军高层向美方提议的。文章说，台美军事合作多年，但在联合演训上目前仅局限在排级小部队，不过近年已有陆军特战部队、海军陆战队赴美协同演训；阿帕奇直升机全战力成军后，除了可与25师航空旅进行专家交流外，也可利用在职训练模式，由美方提供台方到25师航空旅随队见习，因此“这项成军典礼将成为各情报单位观察台美军事合作的重要窗口”。

联合新闻网称，美陆军第25步兵师辖下的第25战斗航空旅驻地在夏威夷，去年开始换装阿帕奇，其比照营级的攻击直升机中队编制24架阿帕奇，由一名中校中队长（营长）管理；台湾则是15架阿帕奇编成一个群级作战队，管理层除一名上校队长外，辖下还有多达12名中校，“编阶之高，投入人力资源之庞大，让美军也很惊讶”。报道称，“敌军”要进入台北有五大水陆通道，岛内各有部队把守，可快速在台北凌空的阿帕奇等陆军航空部队，更是拱卫台北的王牌部队。因此，该部队的军官编阶相当高。

台大政治学系教授张亚中15日在《中国时报》撰文称，当“遏制中国”的战略形成，又有几个问题产生，其中一个是美国有无意图将“台湾牌”从警告提升至刺激，而“美国强化台湾的坦克作战能力，似乎已经不排斥在台湾岛内作战的可能性了”。他直言，这正是台湾的危机所在：美国会把“台湾牌”玩到什么地步？大陆会如何反应？台湾却没有发言权。

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