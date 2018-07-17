外交部：中欧以实际行动维护多边主义和自由贸易

原标题：华春莹：中欧以实际行动维护多边主义和自由贸易

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月17日外交部例行记者会上，有记者问：如何评价第二十次中国欧盟领导人会晤？

华春莹称，昨天，第二十次中国欧盟领导人会晤在北京成功举行。习近平主席会见了欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克，李克强总理同图斯克主席和容克主席共同主持了会晤。双方发表了《第二十次中国欧盟领导人会晤联合声明》，其中还包括《中欧领导人关于气候变化和清洁能源的联合声明》。

双方一致同意，在当前纷繁复杂的国际形势下，中欧作为世界两大稳定力量和两大主要经济体，应加强战略沟通和协作，携手维护多边主义和基于规则的自由贸易体系，共同维护开放型世界经济，促进贸易和投资自由化便利化，完善全球经济，促进世界和平、稳定与发展。

图斯克主席和容克主席表示，欧中全面战略伙伴合作意义重大，欧盟感谢中国支持欧洲一体化进程，愿同中国扩大各领域合作。欧中都致力于多边主义，都主张维护以规则为基础的国际秩序，欧中双方应共同承担责任，抵制保护主义和单边主义，尊重公认的国际规则，汲取历史经验教训，在相互尊重基础上处理国家间关系，通过多边协商完善多边贸易体系。

特别值得一提的是，会晤期间双方宣布交换中欧投资协定的清单出价，标志着中欧投资协定谈判进入新阶段。这表明，面对单边主义和保护主义抬头的形势，中欧不仅有共同立场，也在用实际行动维护多边主义和自由贸易。这有利于进一步坚定中欧企业界开展合作的信心。

今年是中国改革开放40周年。中方正在推进新一轮对外开放，宣布并实施了一系列开放新举措，未来还将向中国人民和世界交出全面深化改革、扩大开放的更好成绩单。相信这将为中国与包括欧盟在内的世界各国提供更加广阔的合作空间和更加光明的合作前景。

我们愿同欧方认真落实领导人会晤达成的重要共识，在相互尊重、公平正义、合作共赢的基础上共同努力，推动中欧全面战略伙伴关系百尺竿头更进一步，为这个世界注入更多稳定性和正能量。

来源：“外交部发言人办公室”公众号

责任编辑：张义凌