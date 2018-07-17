重庆万州长江二桥因病害险情检修 双向禁人车通行

原标题：重庆万州长江二桥因病害险情需检修，双向禁止车辆行人通行

万州长江二桥实行交通管制。本文图均为 看万州app 图

澎湃新闻（www.thepaper.cn）7月17日从重庆市万州区公安局交通巡逻警察支队（以下简称“万州交巡警”）了解到，当日6时起，因万州长江二桥出现病害险情需检修，为保障检修顺利进行和车辆、行人交通安全，经万州区政府同意，交警部门对该桥进行交通管制。

检测人员正在对桥梁进行检测。

万州交巡警当日中午发布的出行提示显示，管制期间，长江二桥双向禁止车辆、行人通行；需经长江二桥通行的车辆、行人可经万县长江大桥（一桥）、万利高速驸马长江大桥（四桥）绕行。

澎湃新闻注意到，万州交巡警微信公众号曾于7月15日发布消息称，经万州区政府同意，即日起对万州长江二桥进行检测与维护，为保障检测与维护的顺利进行，长江二桥禁止中型、重型货车通行。除作业车辆外，禁止车辆在大桥上停留。

此外，万州交巡警微信公众号去年9月28日发布的信息显示，当月29日至30日，长江二桥进行过一次封闭车道的安全健康检测。

立于长江二桥北岸桥头的“万州长江二桥建设简记”显示，万州长江二桥位于万州主城区长江下游聚渔沱，北连天城枇杷坪，南接江南新区南山寺。大桥为主跨580米悬索桥，桥全长1153.86米，桥宽20.5米，行车道宽15米，于2004年9月28日建成通车。该座桥的建设单位为万州区交通委员会和万州交通建设开发总公司。

责任编辑：余鹏飞